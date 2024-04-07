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Tarık Tarcan'dan 'şöhret' açıklaması

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#Tarık Tarcan#Hülya Koçyiğit#Çarkıfelek
Tarık Tarcandan şöhret açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Nisan 07, 2024 07:51

“ÇARKIFELEK” yarışmasıyla hafızalara kazınan oyuncu, manken ve sunucu Tarık Tarcan, Hülya Koçyiğit’in sunduğu “Film Gibi Hayatlar” programına konuk oldu.

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Yakışıklılığıyla bir döneme damgasını vuran Tarcan, ‘şöhret’ konusunda dikkat çekici bir tespitte bulundu:

“Çevrende birçok kadın oluyor ama kadın sana mı geliyor, şöhrete mi geliyor, bilemiyorsun. Çok şöhretli olmanın yalnızlaştırdığını gördüm. Ben doğal kalmak istedim. Çok okuyan bir insanım; daha çok bilim, teknik ve dünyayı anlamak üzerine okuyorum. Mesela yaşadığımız gezegen nereye gidiyor; bunlar beni ilgilendiriyor.”

O PARANIN ÇALINMASI HAYATTA KALMAMI SAĞLADI

Tarcan programda mankenlik yaptığı dönem başına gelen hırsızlık olayını da anlattı:

“Bir fotoğraf makinesi markası için Piramitlerde katalog çekimi yaptım, aldığım parayı eve koydum. Eve hırsız girip çalmış. Bir daha girer diye uyuyamıyordum. Bir gün sürünerek uyandım. Meğer kömürden ölüyormuşum! O paranın çalınması benim gece uyumamamı ve hayatta kalmamı sağladı.”

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#Tarık Tarcan#Hülya Koçyiğit#Çarkıfelek

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