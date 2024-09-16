Tarık Akan 8. ölüm yıl dönümünde filmleriyle anılıyor

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Usta oyuncunun sevilen filmleri, ölüm yıl dönümü olan bugün MovieSmart Türk ve Movismart Classic’te hayranlarıyla buluşacak.



MovieSmart Türk’te saat 15.00’te ‘Deli Kan’, saat 16.40’ta ‘Pehlivan’, saat 18.30’da ‘Çapkın Hırsız’, saat 20.00’de ise ‘Derman’ filmleri yayınlanacak.

Movismart Classic’te saat 18.10’da ‘Sisli Hatıralar’, saat 19.50’de ‘Memleketim’, saat 21.30’da ‘Azad Kuşu’ ve saat 22.50’de ‘Baraj’ filmleri sinemasevere nostalji dolu bir gün yaşatacak.

Tarık Akan’ın başrolü Necla Nazır ile paylaştığı ‘Çapkın Hırsız’, saat 18.30’da MovieSmart Türk’te.

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Tarık Akan’ın rol aldığı ‘Derman’, saat 20.00’de MovieSmart Türk’te.