Tarihte Balgay kimdir? Kuruluş Osman’ın Moğol Komutanı Balgay hakkında bilgiler

Kuruluş Osman dizisinde Osman Gazi’nin en büyük düşmanı olan Moğol komutanı Balgay, Cengiz Kaan'ın torunu, Kulagu Han'ın kardeşidir. Balgay’ın dedesi olan Cengiz Han, Moğol komutan, hükümdar ve Moğol İmparatorluğu'nun kurucusudur. Cengiz Han, 13. Yüzyılın başında Orta Asya'daki tüm göçebe bozkır kavimlerini birleştirerek bir ulus haline getirmiş ve o ulusu Moğol siyasi kimliği çatısı altında toplamıştı.



BALGAYI CANLANDIRAN YURDAER OKUR KİMDİR?



Kuruluş Osman dizisinde Balgay karakteriyle izleyici karşısına çıkan Yurdaer Okur, 29 Ekim 1974 yılında doğdu. Şuan da aktif olarak dizi, tiyatro ve sinema oyunculuğu görevini yapmaktadır. Yurdaer Okur liseyi, Samsun Bafra Süper Lisesi’nde okudu. Liseden mezun olduktan sonra üniversiteyi Akdeniz Üniversitesi Turizm İşletmiciliği bölümünde okudu fakat okulu bitirmedi.



Okulun 3.senesinde okuduğu bölümün kendisini yansıtmadığını düşündü ve okuldan ayrıldı. 1994 yılında hacettepe Üniversite Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümünü kazandı ve buradan mezun oldu. Bölümü bitirdikten sonra yüksek lisans yaptı. Yüksek lisansını Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde yaptı.



İş Hayatı



Yurdaer Okur, 1999 yılında Genco Erkal ile tanıştı. Dostlar Tiyatrosuna katıldı. Burada Yalınayak Sokrates adlı bir tiyatro oyunun rol aldı. 2000 yılında İstanbul Devlet Tiyatrosu’nda göreve başladı. 2002 yılında Diyarbakır Devlet Tiyatrosuna atandı. Bir çok alanda Diyarbakır’lı oyunculara dersler verdi. Bir çok tiyatro oyununda yer aldı.



2000 yılından beri dizi ve filmlerde yer aldı. Bunlardan en ünlüleri Karadayı, Sakarya Fırat, Kısık Ateşte 15 Dakika ve Köprü’dür.