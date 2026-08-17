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Tarihi semte 'Haysiyet' dokunuşu

Güncelleme Tarihi:

#Haysiyet Dizisi#Kanal D Dizisi#Balat
Tarihi semte Haysiyet dokunuşu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 17, 2026 07:56

KANAL D’nin yeni dizisi “Haysiyet” için dikkat çekici bir tanıtım çalışması hayata geçirildi.

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 Çekimlere ev sahipliği yapan Balat’ın karakteristik detayları tanıtım kampanyasının parçasına dönüştürüldü ve semtin simgelerinden biri olan, cumbalı evlerin arasına asılan çamaşırlara dizinin adı yazıldı.

Sokak manzarasına yapılan bu dokunuş, diziye yönelik merakı artırdı. Yönetmen koltuğunda Eda Teksöz’ün oturduğu, Kerem Alışık, Doğukan Güngör, Reha Özcan, Merih Öztürk, Burak Çelik, Gökberk Yıldırım ve Orkuncan İzan’ın rol aldığı Süreç Film imzalı “Haysiyet” eylül ayında izleyiciyle buluşacak.

Tarihi semte Haysiyet dokunuşu

 

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#Haysiyet Dizisi#Kanal D Dizisi#Balat

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