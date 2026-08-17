Tarihi semte 'Haysiyet' dokunuşu

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Çekimlere ev sahipliği yapan Balat’ın karakteristik detayları tanıtım kampanyasının parçasına dönüştürüldü ve semtin simgelerinden biri olan, cumbalı evlerin arasına asılan çamaşırlara dizinin adı yazıldı.

Sokak manzarasına yapılan bu dokunuş, diziye yönelik merakı artırdı. Yönetmen koltuğunda Eda Teksöz’ün oturduğu, Kerem Alışık, Doğukan Güngör, Reha Özcan, Merih Öztürk, Burak Çelik, Gökberk Yıldırım ve Orkuncan İzan’ın rol aldığı Süreç Film imzalı “Haysiyet” eylül ayında izleyiciyle buluşacak.