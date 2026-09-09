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Tarihe geçen efsane diziyle hafızalara kazınmıştı... Yıllar sonra gerçeği açıklayıp ismini bile verdi: Rol arkadaşım ahlâksız teklifte bulundu

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#Charlie'nin Melekleri#Jaclyn Smith#Tanya Roberts
Tarihe geçen efsane diziyle hafızalara kazınmıştı... Yıllar sonra gerçeği açıklayıp ismini bile verdi: Rol arkadaşım ahlâksız teklifte bulundu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 09, 2026 17:04

Bazı gerçekler aradan yıllar geçse de ortaya çıkar. Hem de herkes tam unutulduğunu düşünürken.

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İşte ekran tarihine geçen ünlü dizilerden birinin yıldızı da böyle bir sırrı açıkladı. Daha doğrusu anılarını kaleme aldığı kitabında satırlara döktü.

Tarihe geçen efsane diziyle hafızalara kazınmıştı... Yıllar sonra gerçeği açıklayıp ismini bile verdi: Rol arkadaşım ahlâksız teklifte bulundu

Bu anlattığımız dizi, özellikle belli bir yaşı geçenlerin çok iyi hatırlayacağı Charlie'nin Melekleri (Charlie's Angels)..

Yıllar yılı kendine sakladığı bu sırrı açık eden kişi ise o dizide rol alan Jaclyn Smith.

Tarihe geçen efsane diziyle hafızalara kazınmıştı... Yıllar sonra gerçeği açıklayıp ismini bile verdi: Rol arkadaşım ahlâksız teklifte bulundu
ANI KİTABINDA YER VERDİ
Artık 80 yaşına gelmesine rağmen yıllara meydan okumasıyla tanınan Smith I Once Knew a Guy Named Charlie'de yıllar öncesinden kalan bir sırrını açıkladı.

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Jaclyn Smith, aynı dizide kamera karşısına geçen Tanya Roberts'ın, kendisine üçlü ilişki teklif ettiğini yazdı.

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Tarihe geçen efsane diziyle hafızalara kazınmıştı... Yıllar sonra gerçeği açıklayıp ismini bile verdi: Rol arkadaşım ahlâksız teklifte bulundu
Üstelik de "Tanya, kocası Barry ile açık ilişki yaşıyordu. Böyle konularda teklifte bulunma konusunda da hiçbir çekincesi yoktu" diye anlattı.

Tanya Roberts'ın kendisine yaptığı teklifi reddettiğini belirtse de yine de arkadaşının açık sözlülüğünü takdir ettiğini saklamadı Smith.

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Tarihe geçen efsane diziyle hafızalara kazınmıştı... Yıllar sonra gerçeği açıklayıp ismini bile verdi: Rol arkadaşım ahlâksız teklifte bulundu
Jaclyn Smith, I Once Knew a Guy Named Charlie (Bir Zamanlar Charlie Adında Birini Tanırdım) adlı kitabında anılarını bir araya getirdi.
Tarihe geçen efsane diziyle hafızalara kazınmıştı... Yıllar sonra gerçeği açıklayıp ismini bile verdi: Rol arkadaşım ahlâksız teklifte bulundu
Jaclyn Smith'in kitabında yazdığına göre Tanya Roberts, ona bir uçak yolculuğu sırasında ahlaksız teklifte bulundu. Her ne kadar bunu reddetse de Smith, rol arkadaşının hayatını yaşama biçimini ve bunu ifade edişini takdir ettiğini saklamadı. 
Tarihe geçen efsane diziyle hafızalara kazınmıştı... Yıllar sonra gerçeği açıklayıp ismini bile verdi: Rol arkadaşım ahlâksız teklifte bulundu
BİR DÖNEME DAMGA VURDU

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Bir döneme damgasını vuran Charlie'nin Melekleri, 1976 ile 1981 yılları arasında ekranda kaldı. Dizi, polis akademisinden mezun olan ve masa başı işlerinden bıkan üç kadın dedektifin öyküsü üzerine kuruluydu.

Dedektifler, kendisi hiç görünmeyen milyoner Charlie Townsend için çalışıyordu.

Tarihe geçen efsane diziyle hafızalara kazınmıştı... Yıllar sonra gerçeği açıklayıp ismini bile verdi: Rol arkadaşım ahlâksız teklifte bulundu
Jaclyn Smith, dizinin beş sezonunda da rol alan tek oyuncuydu. İlk zamanlarda Farrah Fawcett ve Kate Jackson ile birlikte kamera karşısına geçti Smith.

Sonrasında Kate Jackson ayrılınca yerine önce Shelley Hack sonra Tanya Roberts geldi.

O dizide sadece bir sezon oynayıp ayrılınca bu kez kadroya Cheryl Ladd katıldı.

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Tarihe geçen efsane diziyle hafızalara kazınmıştı... Yıllar sonra gerçeği açıklayıp ismini bile verdi: Rol arkadaşım ahlâksız teklifte bulundu
Tanya Robert, 2021'de 65 yaşındayken hayata veda etti. Kocası Hepatit C'den kaynaklanan bir kan enfeksiyonu nedeniyle oyuncunun öldüğünü açıkladı.
Tarihe geçen efsane diziyle hafızalara kazınmıştı... Yıllar sonra gerçeği açıklayıp ismini bile verdi: Rol arkadaşım ahlâksız teklifte bulundu

Charlie'nin Melekleri dizisinden söz edip Farrah Fawcett'ı anmamak olmaz. Her ne kadar dizi bütün oyuncularına şöhret getirse de öne çıkan isim Farrah Fawcett oldu... Bir dönem saç modeli ve giyimi tüm dünyada taklit edildi... Ryan O'Neill ile yaşadığı çalkantılı aşk da hiç unutulmadı... Fawcett, Charlie'nin Melekleri içinde bu dünyayı en erken terk eden isim de oldu aynı zamanda. 2009 yılında 62 yaşında hayata veda etti.

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#Charlie'nin Melekleri#Jaclyn Smith#Tanya Roberts

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