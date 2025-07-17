Tarihe geÃ§en bÃ¼yÃ¼k aÅŸkÄ±n ne sÄ±rlarÄ± varmÄ±ÅŸ Onu eÄŸitmek zorunda kaldÄ±m... Havyardan bile anlamÄ±yordu

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AslÄ±nda en fazla iki ya da Ã¼Ã§ yÄ±ldÄ±r Ã¶mÃ¼rleri. Fakat Ã¶ylesine tutkuludur Ã¶ylesine ilgi Ã§eker ki, aÅŸÄ±klar baÅŸkalarÄ±yla evlenip yuva kursa bile tarihe isimleri yan yana yazÄ±lÄ±r.

Ä°ÅŸte Gwyneth Paltrow ile Brad Pitt'in aÅŸkÄ± da bunlardan biri...

ÃœÃ‡ YILLIK AÅžK TARÄ°HE YAZILDI

GenÃ§liklerinin ve kariyerlerinin baharÄ±nda birbirlerine gÃ¶nÃ¼l verdi Paltrow ile Pitt. Bir ara niÅŸanlandÄ±lar ama evlenmeden yollarÄ± ayrÄ±ldÄ±. Bunun nedeni de hiÃ§bir zaman net olarak aÃ§Ä±klanamadÄ±. SÃ¶ylentiler birbirini kovaladÄ±.

Gwyneth Paltrow ile Brad Pitt, 1994 ile 1997 arasÄ±nda birlikte oldular. Hepsi hepsi 3 yÄ±l sÃ¼rdÃ¼ iliÅŸkileri. Ä°kisi de ayrÄ±ldÄ±ktan sonra ikiÅŸer kez evlenip boÅŸandÄ±.

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Paltrow, Chris Martin ile ilk evliliÄŸini yaptÄ±. Ä°ki Ã§ocuk annesi oldu.. Åžimdi Brad Falchuk ile mutlu bir iliÅŸkisi var.

Brad Pitt cephesinde olanlar da herkesin malumu. Jennifer Aniston ile evlendi. Angelina Jolie uÄŸruna onu boÅŸadÄ±. Fakat Jolie ile evliliÄŸi de gayet olaylÄ± bir ÅŸekilde bitti.





Ä°LÄ°ÅžKÄ°LERÄ° KÄ°TAPTA YER ALDI

Åžu anda 52 yaÅŸÄ±nda olan Gwyneth Paltrow ile 61 yaÅŸÄ±ndaki Brad Pitt'in Ã§oktan tarihe karÄ±ÅŸan iliÅŸkisi hakkÄ±nda bugÃ¼ne kadar fazla bilinmeyen ayrÄ±ntÄ±lar da bir sÃ¼re Ã¶nce piyasaya Ã§Ä±kan Gwyneth: The Biography adlÄ± kitapta gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne serildi.

Amy Odell'Ä±n kaleme aldÄ±ÄŸÄ± bu kitaba gÃ¶re Paltrow, yollarÄ±nÄ± ayÄ±rmadan bir yÄ±l Ã¶nce yani 1996'da Brad Pitt ile iliÅŸkisini sorgulamaya baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±.

Bu da tam Paltrow'un Jane Austen uyarlamasÄ± Emma filminde oynadÄ±ÄŸÄ± dÃ¶neme denk geliyor.

People dergisine gÃ¶re Gwyneth Paltrow, Brad Pitt ile iliÅŸkisi hakkÄ±nda film ekibinden biriyle konuÅŸtu. Ona aslÄ±nda Pitt'e deÄŸil, o dÃ¶nemde genÃ§liÄŸinin doruÄŸunda olan bir baÅŸka oyuncu Hugh Grant'a aÅŸÄ±k olduÄŸunu itiraf etti.





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'SINIFÃ‡I' OLMAKLA ELEÅžTÄ°RÄ°LDÄ°

Derginin, Odell'Ä±n biyografisine dayandÄ±rarak verdiÄŸi habere gÃ¶re Paltrow o dÃ¶nemde Brad Pitt ile yetiÅŸme tarzlarÄ±nÄ±n ne kadar farklÄ± olduÄŸunu da anlattÄ±.

BakalÄ±m oyuncu, hayranlarÄ±nÄ±n evlenememelerine Ã¼zÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ Pitt hakkÄ±nda neler sÃ¶yledi: "Brad ve benim Ã§ok farklÄ± yetiÅŸtirilme tarzlarÄ±mÄ±z var. Bu yÃ¼zden restorana gidip bir havyar sipariÅŸ ettiÄŸinizde Brad'e 'Bak bu beluga bu da osetra havyarÄ±' demek zorunda kalÄ±yorum."

Oyuncunun Brad Pitt'i bazÄ± konularda "eÄŸitmek" zorunda kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylemesi sosyal medyada yayÄ±ldÄ± ve oyuncu eleÅŸtiri yaÄŸmuruna tutuldu. BirÃ§ok kiÅŸi Paltrow'u "Zevksiz, mizah duygusu olmayan bir zÃ¼ppe" olarak nitelendirdi. BazÄ±larÄ± da "Ã§ekilecek gibi deÄŸil" yorumunu yaptÄ±. BazÄ±larÄ± da Paltrow'u 'sÄ±nÄ±fÃ§Ä±' olmakla suÃ§ladÄ±.

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BAÅžKASIYLA Ä°LÄ°ÅžKÄ° YAÅžADIÄžI Ä°LERÄ° SÃœRÃœLDÃœ

Gwyneth Paltrow, yapÄ±mcÄ± Bruce Paltrow ile bir dÃ¶nemin Ã¼nlÃ¼ yÄ±ldÄ±zÄ± Blythe Danner'Ä±n kÄ±zÄ±. Yani Hollywood'un nÃ¼fuzlu ailelerinden birinden geliyor.

Brad Pitt ile Paltrow, neden ayrÄ±ldÄ±klarÄ±nÄ± hiÃ§bir zaman net aÃ§Ä±klamadÄ±lar. Ancak Amy Odell'Ä±n kitabÄ±nda kaynaklarÄ±na dayandÄ±rarak yazdÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re bunun nedeni Paltrow'un Sliding Doors adlÄ± yapÄ±mdaki rol arkadaÅŸÄ± John Hannah ile yakÄ±nlaÅŸmasÄ±.

Gwyneth Paltrow 2015 yÄ±lÄ±nda Howard Stern'e verdiÄŸi rÃ¶portajda, Brad Pitt ile bir hayat kurmaya hazÄ±r olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtip "O benim iÃ§in fazla iyiydi" diye konuÅŸmuÅŸtu.

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Oyuncu, yÄ±llar sonra bir baÅŸka rÃ¶portajda da Brad Pitt ile sevgili olmanÄ±n "Prens William ile sevgili olmak gibi" olduÄŸunu sÃ¶ylemiÅŸti. Eski sevgilisi hakkÄ±nda da "Ã‡ok ilgi Ã§ekici bir karakter" diye konuÅŸmuÅŸtu.

Paltrow Pitt ile yollarÄ±nÄ± ayÄ±rdÄ±ktan sonra Ben Affleck ile iliÅŸki yaÅŸadÄ±.Â

'BABAM NÄ°ÅžANLANDIÄžIMIZ GÜN ÇOK MUTLUYDU': Gwyneth Paltrow, önceki yÄ±l, Pitt ile iliÅŸkisini babasÄ± Bruce'un nasÄ±l deÄŸerlendirdiÄŸinden de söz etmiÅŸti. BabasÄ±nÄ±n, Brad Pitt'in damadÄ± olacaÄŸÄ±nÄ± öÄŸrendiÄŸinde söylediklerini ÅŸöyle anlattÄ±: "Hiç unutmayacaÄŸÄ±m, biz niÅŸanlandÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda bir gün babam geldi ve o sÄ±rada gözleri yaÅŸlarla doluydu. Ve bana dedi ki: "Biliyor musun, bana 'bir oÄŸul kazanÄ±yorsun' dediklerinde bunun ne anlama geldiÄŸini asla tahmin edememiÅŸtim. Ama artÄ±k anlÄ±yorum, bir oÄŸul kazanÄ±yorum."

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