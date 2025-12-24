Tarih yazan Kainat Güzeli hayata veda etti

Haberin Devamı

1963 yılındaki yarışmada Kainat Güzeli seçilerek taç giyen Ieda Maria Vargas 80 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Vargas, o yarışmada birinci seçilerek aynı zamanda adını Kainat Güzeli seçilen ilk Brezilyalı olarak tarihe yazdırmıştı.

Ieda Maria Vargas'ın ölümünde acı bir de tesadüf var... Eğer hayatta kalsaydı Vargas, 31 Aralık günü yeni yaşına girecekti.

Vargas, güzellik kraliçesi seçilmeden önce oyunculuk yapıyordu.

Ailesinin yaptığı açıklamada Ieda Maria Vargas'ın bu hafta pazartesi günü öldüğü bilgisi yer aldı.