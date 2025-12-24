×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

Tarih yazan Kainat Güzeli hayata veda etti

Güncelleme Tarihi:

#Ieda Maria Vargas#Kainat Güzeli#Güzellik Yarışması
Tarih yazan Kainat Güzeli hayata veda etti
Oluşturulma Tarihi: Aralık 24, 2025 17:54

Dünyanın taçlı güzellerinden biri bu dünyadaki serüvenini tamamladı... Eski Kainat Güzeli hayata veda etti.

Haberin Devamı

1963 yılındaki yarışmada Kainat Güzeli seçilerek taç giyen Ieda Maria Vargas 80 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Vargas, o yarışmada birinci seçilerek aynı zamanda adını Kainat Güzeli seçilen ilk Brezilyalı olarak tarihe yazdırmıştı.

Ieda Maria Vargas'ın ölümünde acı bir de tesadüf var... Eğer hayatta kalsaydı Vargas, 31 Aralık günü yeni yaşına girecekti.

Tarih yazan Kainat Güzeli hayata veda etti

Vargas, güzellik kraliçesi seçilmeden önce oyunculuk yapıyordu.

Ailesinin yaptığı açıklamada Ieda Maria Vargas'ın bu hafta pazartesi günü öldüğü bilgisi yer aldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ieda Maria Vargas#Kainat Güzeli#Güzellik Yarışması

BAKMADAN GEÇME!