'Tarih yazacağım dedim, yazdım' Beyaz'la Joker'de 3 milyon TL sahibini buldu!

Haberin Devamı

"KENDİM İÇİN BİR ŞEY İSTEMİYORUM"

Büyük heyecan yaşayan ve konuşmakta zorlanan Serdar Baltacı, kendisine destek olan ailesine ve arkadaşlarına teşekkür etti. Bilgisi kadar sempatik tavırlarıyla da izleyicinin gönlünü kazanan Baltacı, ödül planıyla da takdir topladı. Kazandığı 3 milyon TL ile kendisi için bir isteği olmadığını vurgulayan Baltacı, eşine ve oğluna otomobil alacağını açıkladı.

SANAL MEDYA BEYAZ'LA JOKER'İ KONUŞTU

Beyazıt Öztürk'ün esprili ve samimi sunumuyla pazar akşamlarını renklendiren Beyaz'la Joker, 3 milyon TL heyecanının yaşandığı bölümüyle gecenin en çok izlenen yapımları arasında yer aldı. Sevilen yarışma, sanal medyaya da damgasını vurdu. 3 milyonluk soru, Beyazıt Öztürk ve yarışmacı Serdar Baltacı, ayrı ayrı gündem oldu.

Haberin Devamı

Erdi Yapım ve CB Yapım imzalı Beyaz'la Joker, pazar akşamları saat 20.00'de Kanal D'de izleyiciyle buluşuyor.