×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

'Tarih yazacağım dedim, yazdım' Beyaz'la Joker'de 3 milyon TL sahibini buldu!

Güncelleme Tarihi:

#Beyazıt Öztürk#Beyaz'la Joker#Kanal D
Oluşturulma Tarihi: Şubat 09, 2026 12:17

Beyazıt Öztürk'ü yıllar sonra Kanal D ekranlarında izleyiciyle yeniden buluşturan Beyaz'la Joker, unutulmaz bir ana sahne oldu. Oto tamircisi Serdar Baltacı, 3 milyon TL'lik soru "Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk kadın tıp doktoru kimdir?"e Hatice Safiye Ali yanıtını vererek büyük ödülün sahibi oldu. Beyaz'la Joker tarihinde 3 milyon TL'yi kazanan ilk yarışmacı olan Baltacı, zafer anında duygularını, "Tarih yazacağım dedim, yazdım" sözleriyle dile getirdi.

Haberin Devamı

"KENDİM İÇİN BİR ŞEY İSTEMİYORUM"

Büyük heyecan yaşayan ve konuşmakta zorlanan Serdar Baltacı, kendisine destek olan ailesine ve arkadaşlarına teşekkür etti. Bilgisi kadar sempatik tavırlarıyla da izleyicinin gönlünü kazanan Baltacı, ödül planıyla da takdir topladı. Kazandığı 3 milyon TL ile kendisi için bir isteği olmadığını vurgulayan Baltacı, eşine ve oğluna otomobil alacağını açıkladı.

Tarih yazacağım dedim, yazdım Beyazla Jokerde 3 milyon TL sahibini buldu

SANAL MEDYA BEYAZ'LA JOKER'İ KONUŞTU

Beyazıt Öztürk'ün esprili ve samimi sunumuyla pazar akşamlarını renklendiren Beyaz'la Joker, 3 milyon TL heyecanının yaşandığı bölümüyle gecenin en çok izlenen yapımları arasında yer aldı. Sevilen yarışma, sanal medyaya da damgasını vurdu. 3 milyonluk soru, Beyazıt Öztürk ve yarışmacı Serdar Baltacı, ayrı ayrı gündem oldu.

Haberin Devamı

Tarih yazacağım dedim, yazdım Beyazla Jokerde 3 milyon TL sahibini buldu

Erdi Yapım ve CB Yapım imzalı Beyaz'la Joker, pazar akşamları saat 20.00'de Kanal D'de izleyiciyle buluşuyor.

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Beyazıt Öztürk#Beyaz'la Joker#Kanal D

BAKMADAN GEÇME!