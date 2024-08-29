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Tarih olmak başka, tarih yazmak başka

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#Arka Sokaklar#Kanal D#Arka Sokaklar Fragman
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 29, 2024 07:49

Kanal D’nin kült dizisi “Arka Sokaklar” yenilenen oyuncu kadrosu, yönetmeni ve logosuyla yeni sezona hazır! Tanıtım filmi yayınlanan dizi, “Tarih olmak başka, tarih yazmak başka” sloganıyla izleyicileri ekran başına çağırıyor.

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Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizilerinden “Arka Sokaklar”ın yeni sezonu için sıra dışı bir tanıtım filmi yayınlandı.

Tarih olmak başka, tarih yazmak başka

Çekimleri Tarihi Hüsrev Kethüda Hamamı’nda yapılan film, küçük bir kızın mekâna girmesiyle başlıyor. Sırasıyla Çift Başlı Kartal, Surname-i Vehbi ve Hitit Güneş Kursu heykeline bakan çocuk, daha sonra çerçevelenmiş “Arka Sokaklar” afişiyle karşılaşıyor.

Tarih olmak başka, tarih yazmak başka

Yönetmenliğini artık Baran Özçaylan’ın yapacağı “Arka Sokaklar”, cuma akşamları Kanal D’de ekrana gelmeye devam edecek.

Rıza Baba’nın “Tarih olmak başka, tarih yazmak başka. Haydi biz başlıyoruz, yeni sezona hazır mısın evlat?” sözleriyle genç nesillere seslenen tanıtım, her jenerasyondan izleyiciye davette bulunuyor.

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Tarih olmak başka, tarih yazmak başka

Arka Sokaklar”ın bu tanıtım filmi sosyal medyada gecenin en çok konuşulan konuları arasına girdi. Fragmana yorum yağdı.

 

 

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#Arka Sokaklar#Kanal D#Arka Sokaklar Fragman

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