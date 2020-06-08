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Haber Giriş: 08.06.2020 - 10:22,Son Güncelleme:

Tarih bilgisi geldi: Sefirin Kızı ne zaman başlıyor, yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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Tarih bilgisi geldi: Sefirin Kızı ne zaman başlıyor, yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
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Sefirin Kızı, Corona virüsü nedeniyle ekran macerasına ara veren dizilerden biriydi. Ekranların popüler isimlerinin yer aldığı Sefirin Kızı'nın yeni bölümleri için açıklama geldi. Peki, Sefirin Kızı ne zaman başlıyor? Sefirin Kızı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Ege'nin en güzel atmosfere sahip şehirlerinden Muğla’da çekimlerine tekrar başlanan Sefirin Kızı'nın yeni bölümleri için açıklama sosyal medyadan yapıldı. "Özlem bitiyor!" mesajıyla izleyicilerine tarih müjdesi verildi. Sefirin Kızı, 15 Haziran Pazartesi saat 20.00’de Star’da yeni bölümüyle yer alacak ve her hafta aynı gün ve satte yayınlanmaya devam edecek.Sefirin Kızı setinden ilk kare de başrol oyuncuları Engin Akyürek ve Neslihan Atagül Doğulu’dan geldi.

SEFİRİN KIZI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Gediz Sancar’ı katil olmaktan vazgeçirir ama bu sefer kendisi Akın’a olan öfkesine yenik düşer. Hep içine attığı yükler onu dağıtır ve katil olmanın eşiğine gelir.

Sancar, en büyük sınavının can almak değil can vermek olduğunu anlar. Menekşe’nin hamile olduğunu öğrenir ve kahrolur. Bu haberi Nare’ye ve Melek’e nasıl verecektir?

Menekşe konağa geri döner ve düşük tehlikesini kullanarak konak halkının üzerine kabus gibi çöker. Ama Gülsiye’nin de onun için kabus gibi planları vardır.

Nare Sancar’dan Menekşe’nin hamilelik haberini aldığında, çok büyük bir farkındalık yaşar. Kendisine, Sancar’a ve dokuz yıldır tüm yaşadıklarına ilk defa dışardan bakmayı başarır. Onların sevdası, gerçekten imkansızdır.

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