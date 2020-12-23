Targun Hatun kimdir? Tarihte Targun Hatun Osman Bey'in eşi mi? İşte Peçenek Bey'in kızı Targun Hatun'un hayatı
Targun Hatun'un tarihi hayatı, Kuruluş Osman dizisinin son bölümünde gündeme geldi. Dizide Osman Bey'in evlilik kararı aldığı Peçenek Bey'in kızı olan Targun Hatun, Kayı Beylerini zehirlemek için görevlendirildi. Targun Hatun karakterine can veren başarılı oyuncu Zeynep Tuğçe Bayat'ın performansı ise izleyenlerden tam not almadı. Bala Hatun'la evli olan Osman Bey tarihi kaynaklara göre, Malhun Hatun ve Râbi'a Bala Hâtun olmak üzere iki eşi olmuş ve Alâeddin Ali Bey'in annesi Bala Hatun olarak yer alıyor. İşte, Targun Hatun'la ilgili bilgiler
Kuruluş Osman Targun Hatun dizinin son bölümünde merak konusu oldu. Osman Bey'in evlenmeye karar verdiği Targun Hatun'un gizemi ekran başındakilerin dikkatini çekti. Tarihi kaynaklara göre Targun Hatun yer almazken, karakterin senaryo gereği yer aldığı düşünülüyor.
Atv ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman dizisinde yer alan Zeynep Tuğçe Bayat, Peçenek Beyi'nin kızı Targun Hatun karakterine hayat veriyor. Tarih kitaplarında Targun Hatun ile ilgili bir bilgi yer almıyor. Dizide Targun Hatun Peçenek Bey'in kızı olarak obaya gelmişti.
Peçenekler veya Beçenekler, Göktürk Devleti'nin yıkılmasıyla birlikte ana yurtları olan Batı Sibirya'dan ayrılarak geldikleri Yayık Nehri ve İdil Nehri arasındaki bölgeyi merkez edip oradan da Kafkaslar'ın kuzeyi, Karadeniz, Doğu Avrupa ve Balkanlar'a akınlar düzenleyen göçebe Türk halkıdır.
ZEYNEP TUĞÇE BAYAT KİMDİR?
Zeynep Tuğçe Bayat, 8 Şubat 1990 yılında Mersin'de dünyaya geldi. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Üniversitede yıllarında özel tiyatrolarda reji asistanlığı ve oyunculuk yaptı. Çeşitli dizilerde ve reklam filmlerinde rol alan Zeynep Tuğçe Bayat, İlk kez 2009'da yayınlanmaya başlayan "Arka Sıradakiler" isimli dizi ile kamera önüne geçti.
Daha sonra ise "Gönülçelen" isimli dizide "Nevra" karakterini canlandırdı. Çilek Kokusu ve Afilli Aşk isimli gençlik dizilerinin kadrosunda yer alan Zeynep Tuğçe Bayat, kendisi gibi oyuncu olan Cansel Elçin ile evli.
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