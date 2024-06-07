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Tanyeli: Hayalim gerçek oldu

Güncelleme Tarihi:

#Tanyeli#Pankreas Kanseri#Nişantaşı
Tanyeli: Hayalim gerçek oldu
Deniz BOY
Oluşturulma Tarihi: Haziran 07, 2024 09:40

BİR süredir pankreas kanseri tedavisi gören Tanyeli, Nişantaşı’nda görüntülendi.

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Ünlü isim, 46 kiloya düştüğünü söyledi ve ekledi:

“Ama görüyorsunuz ayaktayım. İki gündür hastanedeydim. Testler yaptık. Pazartesi iyi sonuçlar bekliyorum. Bu mücadelede en önemli şey moral ve motivasyon. En büyük terapim yemek yapmak. En büyük hayalim gerçek oluyor. 1 Temmuz’da yemek programına başlıyorum.” Tanyeli, “Sanat camiasından kimler iyi yemek yapıyor?” sorusuna ise şu yanıtı verdi: “Sahneye çıkan çok sanatçı evde terapi olarak yemek yapıyor. Benim de kuzu tandır, karnıyarık ve perde pilavım iyidir. Dünya mutfağına düşkünüm.”

 

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#Tanyeli#Pankreas Kanseri#Nişantaşı

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