Tanyeli: Hayalim gerçek oldu

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Ünlü isim, 46 kiloya düştüğünü söyledi ve ekledi:

“Ama görüyorsunuz ayaktayım. İki gündür hastanedeydim. Testler yaptık. Pazartesi iyi sonuçlar bekliyorum. Bu mücadelede en önemli şey moral ve motivasyon. En büyük terapim yemek yapmak. En büyük hayalim gerçek oluyor. 1 Temmuz’da yemek programına başlıyorum.” Tanyeli, “Sanat camiasından kimler iyi yemek yapıyor?” sorusuna ise şu yanıtı verdi: “Sahneye çıkan çok sanatçı evde terapi olarak yemek yapıyor. Benim de kuzu tandır, karnıyarık ve perde pilavım iyidir. Dünya mutfağına düşkünüm.”