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Televizyon
Haber Giriş: 07.09.2020 - 10:12 | Son Güncelleme:

Tansu Arif Dayan kimdir, kaç yaşında? Müge Anlı taklitleriyle konuşuluyor

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Tansu Arif Dayan kimdir, kaç yaşında? Müge Anlı taklitleriyle konuşuluyor
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Tansu Arif Dayan, Müge Anlı ile Tatlı Sert programına konuk olarak katıldı. Müge Anlı’nın taklidini başarı ile gerçekleştiren Tansu Arif Dayan'ın paylaştığı videolar binlerce beğeni ve yorum alıyor. Peki, Tansu Arif Dayan kimdir?

Intagram fenomeni Tansu Arif Dayan, 29 yaşında ve yüksek endüstri mühendisi. Binlerce takipçisi bulunan Tansu Arif Dayan Müge Anlı’nın taklidini yaptığı videolar ile tanındı. Özellikle Anlı'nın çok konuşulan "Senin kocanın evi yok" sözleriyle çektiği video ciddi bir izlenme oranına ulaştı. Tansu Dayan, Müge Anlı’nın dışında Nihat Hatipoğlu, Ayşo diye sosyal medyada tanınan Ayşe’nin, Bihter Ziyagil’in de taklitlerini yapıyor. 

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