Tansu Arif Dayan kimdir, kaç yaşında? Müge Anlı taklitleriyle konuşuluyor

Intagram fenomeni Tansu Arif Dayan, 29 yaşında ve yüksek endüstri mühendisi. Binlerce takipçisi bulunan Tansu Arif Dayan Müge Anlı’nın taklidini yaptığı videolar ile tanındı. Özellikle Anlı'nın çok konuşulan "Senin kocanın evi yok" sözleriyle çektiği video ciddi bir izlenme oranına ulaştı. Tansu Dayan, Müge Anlı’nın dışında Nihat Hatipoğlu, Ayşo diye sosyal medyada tanınan Ayşe’nin, Bihter Ziyagil’in de taklitlerini yapıyor.