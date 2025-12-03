Tanıştıklarında kendisi 21, karısı 39 yaşındaydı... Herkes genç sevgili peşinde koşarken ünlü oyuncu 18 yaş büyük aşkıyla mutluluğu seçti

Haberin Devamı

Bir de bunun tam tersi var... Kadının yaşça daha büyük, erkeğin daha genç olduğu aşklar ve evlilikler... Bazen işin bu kısmında ilişkiler çok uzun ömürlü olmaz ama bazen de çiftler birbirlerine öyle aşık olur ki birliktelikleri uzun ömürlü olur.

İşte ünlü çift de böyle bir öykünün kahramanı... Birlikte oynadıkları bir filmin setinde tanıştılar... 1980 yılında evlendiler ve o zamandan bu yana da hiç ayrılmadılar...

Geçtiğimiz günlerde de el ele çıktıkları bir gezintide görüntülendiler... O kısacık görüntülerinden bile birbirlerine hala ne kadar aşık olduğunu gözler önüne serdiler.

45 YILDIR AYNI YASTIĞA BAŞ KOYUYORLAR

Bu anlattığımız ünlü çift, bir dönemin "bebek yüzlü" yıldızı olarak tanınan Maxwell Caulfield ile 1980'den bu yana yani 45 yıldır evli olduğu Juliet Mills…

66 yaşındaki Caulfield ile 84 yaşındaki Mills, Los Angeles'ta sokakta el ele yürürken görüntülendiler. Elinde bir kamera olan Caulfield o gezinti sırasında bol bol fotoğraf çekti...

Genç aşıklar gibi görünen Caulfield ile Mills, bir ara durup neşeyle sohbet de etti.

66 yaşındaki Caulfield ile 84 yaşındaki karısı Juliet Mills, 1980 yılında evlendi. Tanıştıklarında Maxwell 21, Juliet ise 39 yaşındaydı. Caulfield, Mills'in üçüncü eşi. Caulfield ise ilk ve tek evliliğini Juliet Mills ile yaptı.





AŞKLARININ TOHUMU BİR FİLM SETİNDE ATILDI

1980'li yılların "bebek yüzlü" yıldızı Maxwell Caulfield ile meslektaşı Juliet Mills, birlikte rol aldıkları The Elephant Man (Fil Adam) adlı filmin setinde tanıştılar.

O sırada Maxwell Caulfield 21, Juliet Mills ise 39 yaşındaydı. Aralarındaki bu 18 yıllık fark onların birbirlerine aşık olmasını engellemedi. Tabii ki evlenip mutlu bir yuva kurmalarını da...

Mills, 2019 yılında Weekend Magazine'e verdiği röportajda Caulfield ile tanıştıklarında hemen arkadaş olduklarını anlattı.

Sonra da daha ilginç sözler sarf etti: "Ben reenkarnasyona (yeniden doğuşa) inanıyorum... Maxwell'i başka bir hayattan tanıdığıma da inanıyorum. Bu sanki onu tekrar gördüğümde 'Hey merhaba... İşte buradasın' demek gibi bir şey..."





'TAM ANLAMIYLA BİR AŞK HİKAYESİ'

Maxwell Caulfield da durumu "Tam anlamıyla bir aşk hikayesi" diye özetledi.

Juliet'in söylediğine göre Caulfield. çok romantik, çok koruyucu ve çift birbirlerinin en iyi arkadaşı aynı zamanda.

Juliet Mills, o röportajda düğünlerini bile Caulfield'ın tek başına planladığını anlattı.

Çift, 1980 yılında Pasifik Okyanusu manzaralı bir tepede güneş doğarken birbirlerine ölüm onları ayırıncaya kadar birlikte kalma söz verdi.

Malibu'da hayatlarını resmen birleştiren çiftin ortak bir çocuğu olmadı. Ama Caulfield, Millsi'in iki eski evliliğinden dünyaya gelen çocuklarını evlat edindi ve onlara kendi soyadını verdi.





KARISI 18 YAŞ BÜYÜK AMA RUHU DAHA GENÇ

Şöyle bir bakıldığında Maxwell Caulfield ile Juliet Mills arasındaki yaş farkının ilişkilerini nasıl etkilediği de merak edilir... Ö

Öncelikle şunu söyleyelim ki bu evlilikte yaşı büyük olan tarafın yani Juliet'in ruhu daha genç. Söylediğine göre Caulfield'ı genç tutan da Juliet Mills. Bunu da "Beni genç tutan karımdır" sözleriyle ifade etti zaten Caulfield.

Bu arada biri 66 diğeri 84 yaşına gelse de oyunculuk kariyerlerine veda etmiş değil ikisi de. Mills, Grey's Anatomy dizisinde rol alıyor. Caulfield ise The Bay adlı yapımda boy gösteriyor.





Maxwell Caulfield, Michelle Pfeiffer ile birlikte oynadığı Grease 2'nin yarı sıra başka birçok yapımda rol aldı. Caulfield, bir dönem "bebek yüzlü" yakışıklı" olarak tanınıyordu.