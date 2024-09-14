Tanıştıkları yerde evlendiler

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Çiftin nikâh şahitliklerini Ebru Tahrancı, Aslı Çini Yaşaroğlu, Ayca Tarhan ve Yasemin Atadeniz yaptı. Düğüne, aralarında tanınmış isimlerin de olduğu 150 kişi katıldı. Çiftin balayı için İtalya’ya gideceği öğrenildi.

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

Partide buluştular

Senarist Pınar Bulut, yeni yaşını önceki akşam Spago İstanbul’da kutladı.

Partiye Sinem Kobal, Burçin Terzioğlu, Aydan Taş ve Hasan Can Kaya gibi ünlü isimler de katıldı.

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Asya, dedesiyle tanıştı

Gonca Vuslateri, geçen nisan ayında dünyaya gelen kızı Asya’yı usta oyuncu Müjdat Gezen’e götürdü. Oyuncu, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla Asya’nın yüzünü de ilk kez gösterdi.

Vuslateri, bebeği kucağına alırken “Ayaklar çok ufak” diyen Müjdat Gezen’in videosunu sosyal medyada “Asya, dedesiyle tanıştı. Müjdat Hoca yeni doğum yapan annelerin etrafındaki tuhaf yorumları ti’ye alıyor. Ben ağladım ağlayacağım. Bu nasıl bir an” notuyla paylaştı.

Eşinden sürpriz doğum günü

Ece Seçkin, önceki akşam Kanyon AVM’de 33. yaşını kutladı. Seçkin, “Benim haberim yoktu. Eşim Çağrı, sürpriz yaptı. Ben bu kadar kalabalık bir ortam beklemiyordum. 5-6 kişilik bir yemek olur diye düşünmüştüm. Düğün gibi geldi ilk başta. Bu sürprizi ben çok sevdim. Çok özlediğim ve uzun zamandır görmediğim arkadaşlarım burada” dedi.

Seçkin, hayatı tadını çıkara çıkara yaşadığını belirtti: “Biraz zor bir yaş geçirdim. Bu kötü seneyi geride bırakıp yeni bir hayata başlıyorum.” (Sayit DURMAZ)

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İran-Türk ortak yapımı

Başrollerinde Mehmet Polat, Gökçe Özyol ve Ekim Mağden’in yer aldığı gerilim-fantastik türündeki “İzliyorlar”ın özel gösterimi önceki akşam Kanyon AVM’de yapıldı. Filmin yapımcısı Halakoei Film’in sahibi Barış Kaya, İranlı yönetmen İman Tahsin ve oyuncular gösterim öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Tahsin, “Filmimizin ticari ve sanatsal sinema arasındaki boşluğu dolduracak bir yapım olacağını düşünüyorum” dedi.

Mehmet Polat ise ilk defa gerilim ve fantastik türünde bir filmde rol aldığını belirtti. Burak Hakkı, “İranlı dostlarımız umarım burada da çok başarılı olur. Ortak sanatsal çalışmaların artmasını diliyorum” dedi.