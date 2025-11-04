×
Güncelleme Tarihi:

Taner Rumeli: Dinçer hikâyeyi canlı tutuyor
Oluşturulma Tarihi: Kasım 04, 2025 07:57

KANAL D’nin fenomen dizisi ‘Eşref Rüya’nın oyuncu kadrosuna yeni sezonda dahil olan Taner Rumeli, hayat verdiği Dinçer karakterini anlattı.

Oyunculuk performansıyla övgü toplayan oyuncu, dizi teklifi gelince çok heyecanlandığını itiraf edip ekledi:

“Dinçer’e hak vererek oynamaya çalışıyorum.”

Taner Rumeli, intikam hırsıyla Afra’yı Nisan’dan ayırıp ona en büyük acıyı yaşatan Dinçer karakteriyle ilgili şunları söyledi:

“Dinçer benim gözümden bile tehlikeli ve kötü biri. Ama oynarken ona hak vererek oynamaya çalışıyorum. Dinçer’in intikam arzusu var. Kendi yarasını öyle tamir edeceğine inanıyor. Karanlık tarafa geçmiş. Düşman ne kadar büyükse kahraman da o kadar büyür. Bu çatışma hikâyeyi canlı tutuyor.”

Ağustos ayında Ceyda Aşık ile evlenen Taner Rumeli, “Eşref Rüya” ile yolunun kesişme zamanına da dikkat çekti:

“Nikâhta keramet olduğunun ispatı gibi düğünümden bir hafta sonra kendimi sette buldum.”

