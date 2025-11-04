Taner Rumeli: Dinçer hikâyeyi canlı tutuyor

Haberin Devamı

Oyunculuk performansıyla övgü toplayan oyuncu, dizi teklifi gelince çok heyecanlandığını itiraf edip ekledi:

“Dinçer’e hak vererek oynamaya çalışıyorum.”

Taner Rumeli, intikam hırsıyla Afra’yı Nisan’dan ayırıp ona en büyük acıyı yaşatan Dinçer karakteriyle ilgili şunları söyledi:

“Dinçer benim gözümden bile tehlikeli ve kötü biri. Ama oynarken ona hak vererek oynamaya çalışıyorum. Dinçer’in intikam arzusu var. Kendi yarasını öyle tamir edeceğine inanıyor. Karanlık tarafa geçmiş. Düşman ne kadar büyükse kahraman da o kadar büyür. Bu çatışma hikâyeyi canlı tutuyor.”

Ağustos ayında Ceyda Aşık ile evlenen Taner Rumeli, “Eşref Rüya” ile yolunun kesişme zamanına da dikkat çekti:

“Nikâhta keramet olduğunun ispatı gibi düğünümden bir hafta sonra kendimi sette buldum.”