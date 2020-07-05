Taner Ölmez kimdir? İşte Taner Ölmez'in biyografisi ve hayatı

Aslen Tuncelili olan Taner Ölmez'in babası kasap annesi ise ev hanımı. Aynı zamanda ünlü oyuncu Serkan Keskin'le birlikte 'Barabar' adlı müzik grubunda 'Vokal' olarak yer almaktadır. Taner Ölmez, geçirdiği çocukluk ve ilk gençlik yıllarını, Hürriyet Gazetesi'nden Hakan Gence'ye anlatmıştı. İşte, Taner Ölmez hakkında merak edilen tüm ayrıntılar...

Taner Ölmez 9 Ağustos 1986 yılında İstanbul da doğmuştur. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümünde öğrenci olan Taner Ölmez birçok dizi ve reklam filminde rol almıştır.

Genç oyuncu "İstanbul’un Altınları" dizisindeki performansı ile dikkat çekmiştir. "Kapalı Çarşı" , "Kül ve Ateş" ile "Tatar Ramazan" dizilerinde de rol alan Taner Ölmez’in geniş kitleler tarafından tanınması ise "Kayıp Şehir" dizisi ile olmuştur.

Taner Ölmez oyunculuğun yanı sıra pek çok ünlü firmanın reklamlarında da oynamıştır. Dünyaca ünlü "The O.C." dizisinin uyarlaması olan "Medcezir"de "Mert Serez" karakterini canlandırmıştır. Aynı zamanda 2014 yılında "Katil Joe" tiyatro oyununda gösterdiği başarıyla "Afife Jale Tiyatro Ödülü"ne layık görülmüştür. 2016 yılında ise "Muhteşem Yüzyıl Kösem" dizisinde "Genç Osman" karakterini canlandırmıştır. 2018'de ise online platformalarda yayınlanan "Dudullu Postası" adlı yapımda rol almıştır.

Başarılı oyuncu son olarak FOX ekranlarında yayınlanan Mucize Doktor'un Ali'si olarak ekran önüne çıkmıştır.