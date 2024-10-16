×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

Tan Taşçı'dan Harbiye’de sezon finali

Güncelleme Tarihi:

#Tan Taşçı#Harbiye Açıkhava#Sezon Finali
Tan Taşçıdan Harbiye’de sezon finali
Oluşturulma Tarihi: Ekim 16, 2024 07:31

TAN Taşçı, Bayhan Müzik organizasyonuyla gerçekleşen 2024 Türkiye yaz turnesinin son iki konseri için üst üste Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava sahnesindeydi.

Haberin Devamı

Biletleri aylar önce tükenen konserlere gelen müzikseverler uzun kuyruklar oluşturdu.

İki günde yaklaşık 10 bin kişiye şarkılarını söyleyen Taşçı, “Çok güzel bir sezon oldu. Hepinize çok teşekkür ederim. Son konserlerde de yalnız bırakmadınız. Yeni yılda yeni şarkılarla görüşeceğiz” diyerek seyircisini selamladı.

Konserlerini bir klasik olarak “Yalan” şarkısı ile bitiren Taşçı; “Tekrar görüşene kadar başka yalan dinlemeyin lütfen. Bazı kötü kabuslardan uyanmak için tek yol onun bir rüya olduğunu fark etmekten geçer. Fark etmekten de gerçeklerden geçer. Gerçeklerden hiç korkmayın, gerçeklere çok ihtiyacımız var. Kendinize iyi bakın” diyerek final yaptı.

Tan Taşçıdan Harbiye’de sezon finali

Tan Taşçı, menajerinin 3 yaşındak kızı Lena Kayahan ile sahnede beraber şarkı söyledi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Tan Taşçı#Harbiye Açıkhava#Sezon Finali

BAKMADAN GEÇME!