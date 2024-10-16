Tan Taşçı'dan Harbiye’de sezon finali

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Biletleri aylar önce tükenen konserlere gelen müzikseverler uzun kuyruklar oluşturdu.

İki günde yaklaşık 10 bin kişiye şarkılarını söyleyen Taşçı, “Çok güzel bir sezon oldu. Hepinize çok teşekkür ederim. Son konserlerde de yalnız bırakmadınız. Yeni yılda yeni şarkılarla görüşeceğiz” diyerek seyircisini selamladı.

Konserlerini bir klasik olarak “Yalan” şarkısı ile bitiren Taşçı; “Tekrar görüşene kadar başka yalan dinlemeyin lütfen. Bazı kötü kabuslardan uyanmak için tek yol onun bir rüya olduğunu fark etmekten geçer. Fark etmekten de gerçeklerden geçer. Gerçeklerden hiç korkmayın, gerçeklere çok ihtiyacımız var. Kendinize iyi bakın” diyerek final yaptı.