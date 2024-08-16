Tamirci (Fast Charlie) filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Tamirci filmi ne zaman çekildi?

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Tamirci (Fast Charlie) filmi 16 Ağustos Cuma günü ekranlara geliyor. Pierce Brosnan, Morena Baccarin ve James Caan gibi oyuncuların yer aldığı film, aksiyon sahneleriyle izleyenlerin dikkatini çekiyor. Phillip Noyce'un yönettiği film 2023 yılında vizyona girdi.

TAMİRCİ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Charlie Swift, namı diğer 'Hızlı Charlie' büyük sorunu olan bir tamircidir: vurduğu hedefin kafası eksiktir ve Charlie'ye ancak cesedin kimliği tespit edilebilirse ödeme yapılacaktır. Charlie'nin yolu kurbanın eski karısı Marcie ile kesişir. Charlie ve Marcie, New Orleans'ın en acımasız gangsteri ile karşı karşıya gelir. Öte yandan Charlie en iyi arkadaşı ve akıl hocası Stan Mullis'i kaybeder ve onun mirasını korumak için eski dostlarına savaş açar.

TAMİRCİ FİLMİ OYUNCULARI

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Pierce Brosnan

Morena Baccarin

James Caan

Gbenga Akinnagbe