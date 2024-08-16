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Tamirci (Fast Charlie) filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Tamirci filmi ne zaman çekildi?

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#Tamirci (Fast Charlie) Filmi Konusu#Tamirci Oyuncuları#Pierce Brosnan
Tamirci (Fast Charlie) filmi konusu nedir, oyuncuları kimler Tamirci filmi ne zaman çekildi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 16, 2024 16:43

Tamirci filmi konusu ve oyuncu kadrosu izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Pierce Brosnan, Morena Baccarin ve James Caan gibi oyuncuların başrolde yer aldığı yapım, yirmi yıldır Stan adında bir mafya babası için bir tamirci ve tetikçinin yaşadığı olayları anlatıyor. Yönetmen koltuğunda Phillip Noyce’un oturduğu Tamirci'nin (Fast Charlie) senaryosu ise Richard Wenk’e ait. Peki Tamirci (Fast Charlie) filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Tamirci filmi ne zaman çekildi? İşte ayrıntılar...

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Tamirci (Fast Charlie) filmi 16 Ağustos Cuma günü ekranlara geliyor. Pierce Brosnan, Morena Baccarin ve James Caan gibi oyuncuların yer aldığı film, aksiyon sahneleriyle izleyenlerin dikkatini çekiyor. Phillip Noyce'un yönettiği film 2023 yılında vizyona girdi.

TAMİRCİ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Charlie Swift, namı diğer 'Hızlı Charlie' büyük sorunu olan bir tamircidir: vurduğu hedefin kafası eksiktir ve Charlie'ye ancak cesedin kimliği tespit edilebilirse ödeme yapılacaktır. Charlie'nin yolu kurbanın eski karısı Marcie ile kesişir. Charlie ve Marcie, New Orleans'ın en acımasız gangsteri ile karşı karşıya gelir. Öte yandan Charlie en iyi arkadaşı ve akıl hocası Stan Mullis'i kaybeder ve onun mirasını korumak için eski dostlarına savaş açar.

TAMİRCİ FİLMİ OYUNCULARI

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Pierce Brosnan
Morena Baccarin
James Caan
Gbenga Akinnagbe

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#Tamirci (Fast Charlie) Filmi Konusu#Tamirci Oyuncuları#Pierce Brosnan

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