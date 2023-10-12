Tamer Levent: En büyük hatam çok çalışmak

Haberin Devamı

OYUNCU Tamer Levent, Gökay Kalaycıoğlu’nun sunduğu “Haber Bahane” adlı YouTube programına konuk oldu.

Hakkında merak edilenleri anlatan Levent, hayatıyla ilgili bir pişmanlığını da dile getirdi. Sanatçı, çok çalıştığı için ailesine yeteri kadar zaman ayıramadığını belirtti.

Levent, “En büyük hatan neydi?” sorusu üzerine şöyle konuştu:

“Çok çalışmaktan ötürü çocuklarımla ve eşimle zaman geçiremedim. Bu ülkede hayal ettiğim şeylerin olmasını istiyordum. Bunun ilk örneklerinin verilebilmesi için çalıştım. Ailemi bu süreçte bence çok ihmal etmedim ama o hazzı alamadım. 16 sene boyunca ailemle istediğim gibi zaman geçiremedim.”



OĞLUMUN O SÖZÜ BANA ÇOK KOYDU



“Babalığımı yaşadım ama bana yetersiz geldi” diyen Tamer Levent, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Üzerime düşen işleri yaptım ve baba olarak sevgimi göstermeye çalıştım. Bu süreçte çok önlem almaya çalıştım. Acaba daha fazlasını yapabilir miydim diye düşündüm hep. Ailem bu konuyla ilgili yakınmadı. Bir kere oğluma bir konuyla alakalı bir şey söylediğimde bana ‘Baba sen yoksun ki’ demişti, o bana çok koymuştu.”

Haberin Devamı

Ünlüyüm diye hava atmadım

Tamer Levent, meslek hayatı boyuncu hiçbir zaman şöhret kaygısı taşımadığını söyledi:



“Ünlü olmak asla derdim olmadı. Ben ünlüyüm diye hayatımda hiç hava atmadım, kasılmadım. Yalnız fotoğraf çektirme olayı çok artmaya başladı, o bazen insanı daraltabiliyor.”