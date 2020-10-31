Sadakatsiz son bölümü kesintisiz HD izle – Sadakatsiz 5. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Sadakatsiz dizisi hafızalara kazınan bir bölümle izleyici karşısına çıktı. Kanal D ekranlarının Çarşamba akşamlarına damga vuran dizisi Sadakatsiz’in son bölümünde Asya’nın hamleleri hem şaşırttı hem de heyecanlandırdı. Finale ise Derin’in ailesinin Asya ve Volkan’la karşılaşma sahnesi damga vurdu. Birlikte yemeğe çıkacak olan beşlinin neler yaşayacağı şimdiden merak konusu. Fırtınalar estiren dizide son gelişmeleri kaçıranlar için Sadakatsiz son bölümü kesintisiz ve HD olarak yayınlandı.

SADAKATSİZ SON BÖLÜM ÖZETİ

Sadakatsiz 28 Ekim Çarşamba yayınlanan bölümde Volkan'dan boşanmak için delil toplamaya çalışan Asya, beklenmedik olayların içinde kalıyor. Yaşadığı ihanetin ağırlığı altında ezilse de bunu belli etmeden hayatına devam etmek zorunda olduğunu anlıyor. Oğlu Ali'nin bu durumdan en çok etkilenen kişi olacak olması da Asya'yı ayrıca yaralıyor.



Öte yandan intikam planları da yapan Asya, yavaş yavaş harekete geçmeye başlıyor.



Asya, kayınvalidesi Saliha’nın yanından evine döndüğünde, kendini oğlu Ali ile beklenmedik bir konuşmanın içinde bulur. Ertesi gün aldıkları bir haber ise, Asya ile Volkan’ı derinden sarsar ve Asya’nın yeni bir karar almasına sebep olur. Bu yeni kararın sonunda tanık olduğu şey ise, Asya’nın gözünü karartacak, gizemli ve sert bir oyunun başlangıcı olacaktır.

SADAKATSİZ SON BÖLÜMÜ KANAL D'DEN İZLE



SADAKATSİZ YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığı zaman haberlerimizde yer vereceğiz.