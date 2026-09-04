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Tam poz vermeye başlamıştı ki ünlü oyuncuyu kırmızı halıdan kovdular...

Güncelleme Tarihi:

#George Clooney#Amal Clooney#Nina Dobrev
Tam poz vermeye başlamıştı ki ünlü oyuncuyu kırmızı halıdan kovdular...
Oluşturulma Tarihi: Eylül 04, 2026 12:57

Dünyanın en eski sinema buluşmalarından biri olan Venedik Film Festivali, bu yıl 83'üncü kez kapılarını açtı. Başlangıç gününe Hollywood yıldızı George Clooney ve karısı Amal Clooney'in damgasını vurduğu festival, 12 Eylül'e kadar devam edecek.

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Sinema sektörüne emek verenlerin de bu sanatın tutkunlarının da merakla beklediği festivalin açılış gecesinde George Clooney'e, Onur Ödülü verildi.

Onun öncesinde de kırmızı halıda yine "şenlik" vardı...

Yıldızlar, birbirinden şık kıyafetleri içinde kırmızı halıda fotoğrafçılara poz verip sonra da festival salonuna geçti.

İşte o anlarda da konuk yıldızlardan biri çok tatsız bir olay yaşadı.

Tam poz vermeye başlamıştı ki ünlü oyuncuyu kırmızı halıdan kovdular...
GÜVENLİK GÖREVLİSİ KIRMIZI HALIYI TERK ETMESİNİ İSTEDİ
Rol aldığı The Vampire Diaries adlı diziyle hafızalara kazınan 37 yaşındaki Nina Dobrev, kırmızı halıdan kelimenin tam anlamıyla kovuldu.

Bulgaristan doğumlu Nina Dobrev, Armani Prive imzalı kıyafeti içinde saçı, makyajı ve takılarıyla kırmızı halıya çıktı.

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Elbisenin yeşil renkli tüllerini savurarak poz verdiği sırada karşısına bir güvenlik görevlisi geldi. Fotoğrafçılarla Dobrev'in arasına giren görevli oyuncuya kırmızı halıyı terk etmesini söyledi.

Tam poz vermeye başlamıştı ki ünlü oyuncuyu kırmızı halıdan kovdular...
Şaşıran yıldız, bir an durakladı. Bu arada fotoğrafçılara poz verebilmek için birkaç saniyelik fırsat buldu. Ama sonra görevliler yeniden yanına gidip Nina Dobrev'in kırmızı halıdan ayrılmasını istedi.

Kameralara yansıyan görüntülerde Dobrev'in utangaç bir şekilde son bir kez el sallayıp kırmızı halıdan ayrıldığı görüldü.

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Tam poz vermeye başlamıştı ki ünlü oyuncuyu kırmızı halıdan kovdular...

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
O anlar sosyal medyada kısa sürede gündemin ilk sıralarına yükseldi. Bazı kişiler Dobrev'i utandıran bu durumu organizasyon eksikliğine bağladı.

Birçok kişi "Nina Dobrev'in kırmızı halıdan böyle uzaklaştırılması utanç verici" yorumunu yaptı.

Sonuç olarak Nina Dobrev'in kırmızı halıdan bu şekilde uzaklaştırılması 83'üncü Venedik Film Festivali'nin tatsız anlarından biri olarak tarihe geçti.

Tam poz vermeye başlamıştı ki ünlü oyuncuyu kırmızı halıdan kovdular...
Böyle bir olayı ilk kez yaşayan Dobrev, utangaç bir şekilde son bir kez fotoğrafçılara el salladıktan sonra kırmızı halıdan ayrıldı.

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#George Clooney#Amal Clooney#Nina Dobrev

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