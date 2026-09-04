Tam poz vermeye başlamıştı ki ünlü oyuncuyu kırmızı halıdan kovdular...

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Sinema sektörüne emek verenlerin de bu sanatın tutkunlarının da merakla beklediği festivalin açılış gecesinde George Clooney'e, Onur Ödülü verildi.

Onun öncesinde de kırmızı halıda yine "şenlik" vardı...

Yıldızlar, birbirinden şık kıyafetleri içinde kırmızı halıda fotoğrafçılara poz verip sonra da festival salonuna geçti.

İşte o anlarda da konuk yıldızlardan biri çok tatsız bir olay yaşadı.

Rol aldığı The Vampire Diaries adlı diziyle hafızalara kazınan 37 yaşındaki Nina Dobrev, kırmızı halıdan kelimenin tam anlamıyla kovuldu.

Bulgaristan doğumlu Nina Dobrev, Armani Prive imzalı kıyafeti içinde saçı, makyajı ve takılarıyla kırmızı halıya çıktı.

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Elbisenin yeşil renkli tüllerini savurarak poz verdiği sırada karşısına bir güvenlik görevlisi geldi. Fotoğrafçılarla Dobrev'in arasına giren görevli oyuncuya kırmızı halıyı terk etmesini söyledi.

Şaşıran yıldız, bir an durakladı. Bu arada fotoğrafçılara poz verebilmek için birkaç saniyelik fırsat buldu. Ama sonra görevliler yeniden yanına gidip Nina Dobrev'in kırmızı halıdan ayrılmasını istedi.

Kameralara yansıyan görüntülerde Dobrev'in utangaç bir şekilde son bir kez el sallayıp kırmızı halıdan ayrıldığı görüldü.



SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

O anlar sosyal medyada kısa sürede gündemin ilk sıralarına yükseldi. Bazı kişiler Dobrev'i utandıran bu durumu organizasyon eksikliğine bağladı.



Birçok kişi "Nina Dobrev'in kırmızı halıdan böyle uzaklaştırılması utanç verici" yorumunu yaptı.

Sonuç olarak Nina Dobrev'in kırmızı halıdan bu şekilde uzaklaştırılması 83'üncü Venedik Film Festivali'nin tatsız anlarından biri olarak tarihe geçti.

Böyle bir olayı ilk kez yaşayan Dobrev, utangaç bir şekilde son bir kez fotoğrafçılara el salladıktan sonra kırmızı halıdan ayrıldı.