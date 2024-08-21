×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

Tam Kafadan Karavana filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İlk kez TV ekranlarında!

Güncelleme Tarihi:

#Tam Kafadan Karavana#Tam Kafadan Karavana Konusu#Tam Kafadan Karavana Oyuncuları
Tam Kafadan Karavana filmi konusu nedir, oyuncuları kimler İlk kez TV ekranlarında
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 21, 2024 17:02

Tam Kafadan Karavana filmi konusu ve oyuncuları izleyiciler tarafından merak ediliyor. Yönetmenliğini Oğuz Öztürk ve Celal Öztürk’ün üstlendiği yapım TV'de ilk kez televizyonda olacak. Komedi türündeki filmin kadrosunda Ali Biçim, Mesut Can Tomay ve Efekan Can gibi isimler yer alıyor. Peki Tam Kafadan Karavana filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...

Haberin Devamı

Tam Kafadan Karavana ilk kez TV ekranlarına geliyor. Komedi türündeki film, mali sorunları olan Şenol Başkan'ın yaşadıklarını anlatıyor. Oğuz Öztürk ve Celal Öztürk’ün yönetmen koltuğunda oturduğu film 21 Ağustos Çarşamba saat 20.00’de NOW Tv ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

TAM KAFADAN KARAVANA FİLMİ KONUSU

Mali sorunlarla başı dertte olan Şenol Başkan, kentsel dönüşüm nedeniyle Espor kulübünü ve internet kafesini kaybeder. Yaşananları oyuncularına çaktırmak istemeyen Şenol Başkan, geçen yılki büyük turnuvayı kazanan Zula'nın mobil versiyonunun çıkmasından yola çıkarak bir karavan alır ve takımına 'mobil oyun konseptine' geçtiklerini söyler. Mahallelerinde bulunan top sahasına çektiği karavanı kulübün yeni merkezi olarak açıklayan Şenol Başkan, takımını da antremanları burada yaptırmaya zorlar. Turnuvaya hazırlanması için kamp yapması gereken takım, karavanda gereken ortamı sağlayamayınca dağılma aşamasına gelir. Şenol Başkan, takımını dağılmaktan kurtarmak için vakit kaybetmeden harekete geçmek zorundadır.

Haberin Devamı

TAM KAFADAN KARAVANA OYUNCULARI

Ali Biçim
Mesut Can Tomay
Efekan Can
Burak Güneş
Serkan Dağlı
Burcu Karakaya

Haberle ilgili daha fazlası:
#Tam Kafadan Karavana#Tam Kafadan Karavana Konusu#Tam Kafadan Karavana Oyuncuları

BAKMADAN GEÇME!