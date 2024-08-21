Tam Kafadan Karavana filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İlk kez TV ekranlarında!

Haberin Devamı

Tam Kafadan Karavana ilk kez TV ekranlarına geliyor. Komedi türündeki film, mali sorunları olan Şenol Başkan'ın yaşadıklarını anlatıyor. Oğuz Öztürk ve Celal Öztürk’ün yönetmen koltuğunda oturduğu film 21 Ağustos Çarşamba saat 20.00’de NOW Tv ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

TAM KAFADAN KARAVANA FİLMİ KONUSU

Mali sorunlarla başı dertte olan Şenol Başkan, kentsel dönüşüm nedeniyle Espor kulübünü ve internet kafesini kaybeder. Yaşananları oyuncularına çaktırmak istemeyen Şenol Başkan, geçen yılki büyük turnuvayı kazanan Zula'nın mobil versiyonunun çıkmasından yola çıkarak bir karavan alır ve takımına 'mobil oyun konseptine' geçtiklerini söyler. Mahallelerinde bulunan top sahasına çektiği karavanı kulübün yeni merkezi olarak açıklayan Şenol Başkan, takımını da antremanları burada yaptırmaya zorlar. Turnuvaya hazırlanması için kamp yapması gereken takım, karavanda gereken ortamı sağlayamayınca dağılma aşamasına gelir. Şenol Başkan, takımını dağılmaktan kurtarmak için vakit kaybetmeden harekete geçmek zorundadır.

Haberin Devamı

TAM KAFADAN KARAVANA OYUNCULARI

Ali Biçim

Mesut Can Tomay

Efekan Can

Burak Güneş

Serkan Dağlı

Burcu Karakaya