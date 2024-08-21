Tam Gaz (Baby Driver) konusu ve oyuncu kadrosu: Tam Gaz filmi hikayesi nedir, oyuncuları kimler?

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Tam Gaz (Baby Driver) konusu ve oyuncu kadrosu izleyiciler tarafından merak konusu oldu. ATV ekranlarında izleyiciyle buluşacak yapım aksiyon ve komedi sahneleriyle izleyiciye keyifli dakikalar yaşatacak. İşte am Gaz (Baby Driver) konusu ve oyuncu kadrosu hakkında detaylar...

TAM GAZ (BABY DRIVER) FİLMİ KONUSU

Çocuksu görüntüsüne rağmen müthiş araba kullanma yeteneklerine sahip Baby, çok büyük soygunlar organize eden Doc için soyguncuları olay yerinden götüren kaçış şoförü olarak çalışmaktadır. Az konuşan, herkesle mesafesini koruyan ve sürekli müzik dinleyen Baby, güzel garson Debora ile tanışıp ona aşık olduğunda, Debora ile olabilmek için kendine temiz bir sayfa açmak ister. Fakat içinde bulunduğu dünyanın onu bırakmaya hiç niyeti yoktur.

TAM GAZ FİLMİ OYUNCULARI

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Ansel Elgort

Jon Bernthal

Jon Hamm

Eiza González

Jamie Foxx

Kevin Spacey

Lily James