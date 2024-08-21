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Tam Gaz (Baby Driver) konusu ve oyuncu kadrosu: Tam Gaz filmi hikayesi nedir, oyuncuları kimler?

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#Tam Gaz (Baby Driver) Konusu#Tam Gaz Oyuncuları#Tam Gaz (Baby Driver)
Tam Gaz (Baby Driver) konusu ve oyuncu kadrosu: Tam Gaz filmi hikayesi nedir, oyuncuları kimler
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 21, 2024 18:08

Tam Gaz (Baby Driver), 21 Ağustos Çarşamba akşamı televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. 2017 çıkışlı yapım aksiyon, komedi ve suç türünde. Yönetmenliği ve senaristliği Edgar Wright tarafından yapılan filmin kadrosunda Ansel Elgort, Kevin Spacey, Lily James gibi isimler yer alıyor. Peki Tam Gaz filmi hikayesi nedir, oyuncuları kimler?

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Tam Gaz (Baby Driver) konusu ve oyuncu kadrosu izleyiciler tarafından merak konusu oldu. ATV ekranlarında izleyiciyle buluşacak yapım aksiyon ve komedi sahneleriyle izleyiciye keyifli dakikalar yaşatacak. İşte am Gaz (Baby Driver) konusu ve oyuncu kadrosu hakkında detaylar...

TAM GAZ (BABY DRIVER) FİLMİ KONUSU

Çocuksu görüntüsüne rağmen müthiş araba kullanma yeteneklerine sahip Baby, çok büyük soygunlar organize eden Doc için soyguncuları olay yerinden götüren kaçış şoförü olarak çalışmaktadır. Az konuşan, herkesle mesafesini koruyan ve sürekli müzik dinleyen Baby, güzel garson Debora ile tanışıp ona aşık olduğunda, Debora ile olabilmek için kendine temiz bir sayfa açmak ister. Fakat içinde bulunduğu dünyanın onu bırakmaya hiç niyeti yoktur.

TAM GAZ FİLMİ OYUNCULARI

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Ansel Elgort
Jon Bernthal
Jon Hamm
Eiza González
Jamie Foxx
Kevin Spacey
Lily James

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