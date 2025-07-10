Tam bitti derken yeniden başladı… Eski karısının peşine düştü: Cesaretin varsa telefonundaki mesajları göster!

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Ünlü çiftin yıllar süren boşanma davası en sonunda anlaşmaya varmalarıyla sonuçlanıp kapandı.

Ancak Brad Pitt'in eski eşi Angelina Jolie ile olan hukuki mücadelesi, sahip olduğu şaraphanenin satışı ile ilgili özel mesajları talep etmesiyle yeniden kızıştı. Brad Pitt ve Angelina Jolie'nin 8 yıl süren hukuk savaşı bitti denen yerden yeniden başladı...

EVLENDİKLERİ MASAL ŞATOSU KÂBUSLARI OLDU

Brad Pitt, Fransa’da satın aldığı ve içinde bir de şato bulunan şarap bağları Chateau Miraval’in bir kısım hissesini düğün hediyesi olarak Angelina Jolie’ye devretmiş, sonra daha fazla hisseyi de karısının üzerine yapıp Angelina Jolie’yi bu mülke ortak yapmıştı.

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Çiftin arası bozulup yolları ayrıldıktan sonra Angelina Jolie Brad Pitt’e haber vermeden bu hisseleri bir Rus iş insanının sahip olduğu dev şirket Stoli Group’a sattı.

Çiftin 8 yıl süren boşanma davalarında anlaşamadıkları konu Brad Pitt'in yıllar önce satın aldığı şarap bağları ve şatoyla ilgiliydi... Angelina Jolie, eski kocasının kensine hediye ettiği hisseleri bir Rus iş insanının şirketine sattı

Brad Pitt de bu satışın anlaşma gereği kendisinden habersiz yapılamayacağını iddia ederek Angelina Jolie’ye dava açtı.

İşte bir zamanların büyük aşıkları boşanma, velayet ve mal paylaşımı konularında anlaşsalar da bu mülk yüzünden yaşanan anlaşmazlık davanın uzamasına yol açtı.

8 YILDA BOŞANABİLMİŞLERDİ

Çift, 2014'te Güney Fransa'daki bu şatoda evlenmişti. Angelina Jolie, Eylül 2016'da Pitt'e boşanma davası açtı. Ünlü çiftin 8 yıl süren davaları Aralık 2024'te boşanma anlaşmasına varmalarıyla sonuçlandı.

Brad Pitt yeni bir hamle yaparak yeniden mahkemeye başvurdu ve eski karısı Angelina Jolie’den mahkemeye yeni belgeler sunmasını istedi. Üstelik bunlar Jolie’nin telefonundaki özel yazışma ve mesajlar…

Brad Pitt Angelina Jolie'nin kendisinden intikam almaya çalıştığını ve izni olmadan satamayacağı hisseleri bilerek bu şekilde elinden çıkardığını iddia ediyor

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Basının eline geçen mahkeme belgeleri Brad Pitt’in Stoli Group için Alexey Oliynik'i ifadeye çağırma girişimlerini ortaya çıkardı.

ESKİ KOCASININ HEDİYE ETTİĞİ HİSSELERİ İNTİKAM İÇİN RUSLARA SATTI

Pitt, Oliynik'in Jolie'nin 2021 yılında eski çiftin ortak sahibi olduğu Fransız şaraphanesini Stoli Group'un şarap bölümü Tenute del Mondo'ya sattığına dair ilk elden bilgiye sahip olduğunu iddia etti.

Brad Pitt Şubat 2022’de eski eşi Angelina Jolie’ye kendi onayı olmadan satış yapmayacağına dair önceden yapılan anlaşmaya rağmen satışı gerçekleştirdiğini iddia eden bir dava açtı.

Ünlü oyuncu bu yasal olmayan satışlar ilgili olarak bir kez daha mahkemeye başvurarak Angelina Jolie'nin özel yazışmalarının ve telefon mesajlarının ortaya dökülüp incelenmesini istedi

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Angelina Jolie de buna karşılık Eylül 2022'de karşı dava açarak yanıt verdi ve 2016'da boşanma davası açtığından beri Pitt'in kendisine “intikamcı bir savaş açtığını” iddia etti.

YENİDEN MAHKEMEYE GİTTİ

Pitt'in Kaliforniya Yüksek Mahkemesine sunduğu yeni belgeye göre, Oliynik ilgili belgeleri teslim etmeyi veya ifade vermeye gelmeyi reddetmiş ve İsviçre'de ikamet ettiği için buna zorlanamayacağını savunmuştu.

Brad Pitt de bunun üzerine son bir darbeyle mahkemeye başvurup Angelina Jolie’nin özel mesajlaşmalarının mahkemeye sunulmasını talep etti. Eski aşıklar bu şatoda evlenmişti... Brad Pitt hâlâ bu bağlarda üzüm yetiştirip şarap yapıp satmaya devam ediyor

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"TELEFONUNDAKİ MESAJLARI HERKES GÖRSÜN BAKALIM!"

Pitt, eski karısının bu mülkü kendisinden intikam almak için habersizce Ruslara sattığını iddia ediyor. Ve ona göre Jolie’nin telefonundaki yazışmalar buna kanıt olacak önemli bilgiler içeriyor.

Pitt ve Jolie, altı çocukları olan Maddox (23), Pax (21), Zahara (20), Shiloh (19) ve ikizleri Vivienne ve Knox (16) ile birlikte 12 yıl birlikte yaşadıktan ve iki yıl evli kaldıktan sonra 2016 yılında ayrıldılar. Mr. and Mrs. Smith filminin başrol oyuncuları, geçen aralık ayında uzun süren boşanma sürecini tamamladılar.