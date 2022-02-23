Talha Burak Karayılan kimdir? 'O Ses Türkiye' yarışmacısı Talha Burak Karayılan saldırı haberleriyle gündemde

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İstanbul’da geçtiğimiz yıllarda bir televizyon kanalında yayınlanan “O Ses Türkiye” isimli ses yarışmasına katılan Talha Burak Karayılan, Okmeydanı’nda tamirhane önünde oturduğu esnada motosikletli saldırganlar tarafından silahlı saldırıya uğradı. Dehşet anları kameralara yansırken, sürünerek dükkana giren yaralı genç ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis kimliğini tespit ettiği saldırganları yakalama çalışmalarını sürdürüyor.



Burak Karayılan 2017 yılında O Ses Türkiye yarışmasına katılmıştı. “Koca Yaşlı Şişko Dünya” şarkısıyla yarışmaya katılan Karayılan, jüri üyelerini döndürmeyi başaramamıştı.