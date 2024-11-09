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Talat Bulut: Yeşilçam’daki setlerde ekmek arası helva yerdik

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#Talat Bulut#Oyuncu#Yeşilçam
Talat Bulut: Yeşilçam’daki setlerde ekmek arası helva yerdik
Oluşturulma Tarihi: Kasım 09, 2024 09:38

TALAT Bulut önceki gün Nişantaşı City’s çıkışı görüntülendi.

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Oyuncu, Yeşilçam ile şu anki film sektörünü şu sözlerle kıyasladı:

Yeşilçam’dan öyle ciddi paralar kazanamadım. Oyunculuk zor şartlarda yapılıyordu. Ağrı’da ‘Derman’ filmini Tarık Akan, Hülya Koçyiğit, Nur Sürer ile çektik. Bütün ekip, bir minibüs içinde mekâna gidiyorduk. O günkü koşullarda beslenme biçimimiz bile yetersizdi. Öğlen ekmek arası helva yiyorduk. Şimdiki gibi bolluk olduğunda da insanların memnuniyetsizliği artıyor.”

Bulut, şimdinin oyuncularının daha şanslı olduğunu sözlerine ekledi:

“Televizyonda sen bir ürünsün. Lüks ürünsen ona göre de değerlendirmen yapılıyor.”

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#Talat Bulut#Oyuncu#Yeşilçam

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