Tahtın arkasındaki sessiz güç… Daha tacını takmasına çok zaman var ama o çoktan kraliçe olmuş bile!

İngiliz kraliyet ailesi çok geç kalınmış bir hamleyle, aileye utançtan başka bir şey getirmeyen bir üyesini aralarından attı, sahip olduğu tüm unvan ve ayrıcalıkları elinden aldı.

30 Ekim'de Buckingham Sarayı, "Majesteleri bugün Prens Andrew'un unvan ve bahşedilmiş onurlarını kaldırmak için resmi bir süreç başlattı" açıklamasını yaptı. 65 yaşındaki prens bundan böyle sadece ismiyle, Andrew Mountbatten Windsor olarak anılacak.





AİLENİN YAPTIĞI EN KESKİN HAMLEDE ONUN PARMAĞI VAR

Bunun sebebi elbette Prens Andrew'un ailesine yüz yıllardır görülmemiş bir utancı yaşatması, Jeffrey Epstein’la bağlantısı ve onun kurbanlarından Virginia Giuffre tarafından hakkında ortaya atılan cinsel taciz ve saldırı suçlamalarıydı.

Ancak bu süreç boyunca herkes bir başka gerçeği daha fark edecekti. Andrew, yeğeni William Kate Middleton’la evlendiğinden beri Kate’i aslında hiç sevmemiş, onu soylu olmadığı için bu evliliğe layık görmemişti.

Ve aile içindeki ilişkiler yarattığı skandal yüzünden gerildikçe Andrew Kate’e kaba davranmaya, ona duyduğu kıskançlığı gizleyememeye başlamıştı.

ONU KISKANIP KÖTÜ DAVRANAN PRENSE ACIMADI

Kate Middleton etrafındakiler tarafından “sessiz güç” olarak adlandırılıyor ve Andrew’nun kendisine olan tavrını gördükçe onun aileden, yıllarca yaşadığı bedava konutundan atılması için gizlice o da çalıştı.

Hatta saray çevreleri Kate’in Kral Charles’ı Andrew’nun saraydan mümkün olduğunca uzaklaştırılması için ikna ettiğini de söylüyor. Karısının gözünün içine bakan ve onun sözünden çıkmadığı söylenen William da hal böyle olunca amcasına bir gram bile merhamet göstermemiş…

Kraliyet uzmanları, Galler Prensesi'nin monarşinin geleceğini korumak istediğini söylüyor. Ailenin en sevilen gelini bu uğurda kayınpederi Kral Charles’ın da en önemli müttefiki haline geldi.

Kraliyet uzmanı Ian Pelham Turner "Kate Middleton, tahtın arkasındaki güçlerden biri ve Kral Charles ile Prens William'ın kraliyet ailesinin geleceğini ve kraliçe olma yolundaki kaçınılmaz kaderine destek oluyor," dedi.

"TAHTIN ARKASINDAKİ GÜÇ"

Kate Middleton için kameraya gülümseyen bir yüz, özel hayatında ise çelik gibi bir kararlılıkla, kraliyet markasını kurtarmada üzerine düşeni yapan, kocası Prens William ve en büyük oğulları Prens George'un kaderlerini koruyan bir muhafız deniyor.

"Kate, özellikle kanserini açıkladıktan sonra medyada parladı" yorumunu yapan kraliyet uzmanları onu görevini bilen bir eş, anne ve kraliçe adayı olarak tanımlıyor. “Bu kamusal kişiliği tanıtmadaki becerileri efsanevi. Bu yüzden, yavrularını koruyan korkunç bir dişi kaplan gibi” denen Kate’in gücü dışarıdan göründüğünden çok daha fazla.

Üstelik Kral Charles kansere yakalandığı için William ve Kate’in tahta çıkmaları düşündüklerinden daha kısa bir zaman içinde gerçekleşecek.





KRALİÇELİĞİ ŞİMDİDEN ÜZERİNDE TAŞIYOR

Kate ve William’ın saltanatlarının başlangıcının hiçbir şey tarafından gölgelenmesine izin vermeyecekleri söyleniyor. Ve Kate’in şimdiden üzerinde taşır gibi göründüğü kraliçelik için Kraliçe Elizabeth’ten ilham aldığı söyleniyor.

"Çok sevilen ve hayranlık duyulan Prenses Catherine, güçlü ve popüler bir kadın. Çözüm odaklı ve dirençli bir prenses olan Catherine bir barış elçisi olarak biliniyor. Hatta gerilim arttığında kocası ve kayınpederi arasında birleştirici rol oynuyor. İletişim becerileri onun için bir avantaj."

Kate Middleton aileye girdiğinden beri kayınpederi Kral Charles’la da çok iyi ilişkilere sahip. Şimdilerde ise ikisi de aynı anda kansere yakalandığı için ilişkileri çok daha derinleşti.





"ONUN VERDİĞİ KARARLAR KRALİYETİN GELECEĞİNİ ŞEKİLLENDİRİYOR"

İngiliz kraliyet ailesi uzmanı Hilary Fordwich Kate için “Prenses Catherine, saray mensupları ve saraydaki diğer kişiler tarafından monarşinin geleceğiyle ilgili önemli kararları şekillendirmesiyle tanınıyor." diyor.

Kate Middleton aileye gelen, sıradan, soylu olmayan bir genç kadından saygı duyulan kıdemli bir kraliyet mensubuna dönüşürken geçirdiği değişim nedeniyle de saray içinde de çok saygı görüyor.





WILLIAM KARISINI ŞİMDİDEN KRALİÇE YAPTI

Bunun en büyük sebeplerinden biri de kocası William’la oldukça eşit bir ortaklıkları olması, iyi iletişim kurmaları ve birbirlerini derinlemesine anlamaları.

"Prenses Catherine, William'ın yardımıyla yıllar içinde kraliyet görevlerine ve rolüne gerçekten uyum sağladı. Ve bu sayede yakın bir gelecekte takacağı kraliçelik tacı şimdiden sanki başındaymış gibi saygı görüyor ve zaten bir kraliçe gibi davranıyor ve davranılıyor.”