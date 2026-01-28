Taçlı güzel 9 yıl kötü hastalıkla savaştı: 'Annem ve babam bensiz ne yapar?' diyordu... 35 yaşında vedası çok acı oldu

Haberin Devamı

Tıpkı daha 35 yaşındayken son nefesini veren taçlı güzel Andrea Andrade gibi..

ONLARI HAYATLARININ BAHARINDA ÖLÜM AYIRDI

ABD'nin California eyaletinde yaşayan ve biri değil birkaç yarışmada bölgesinin en güzel kızı seçilip taç giyen Andrea, tam dokuz yıldır mücadele ettiği kolon kanserine geçtiğimiz 16 Şubat günü yenildi.

Onun arkasından en büyük acıyı çeken kişi ise annesi, babası ve ailesiyle birlikte kocası Chris Wilson oldu.

Sekiz yıldır birlikte olan, bunun son iki yılını da evli olarak geçiren Andrea ile Chris'i hayatlarının baharında ölüm ayırdı.

Kocası Chris Wilson, onun ardından yaptığı sosyal medya paylaşımında "Benim sonsuz aşkın. Biliyorum bu bir veda değil. Seni diğer tarafta göreceğim bebeğim. O cennetlik kollarını bana sar, seni seviyorum aşkım" diye seslendi...

Haberin Devamı

Andrea Andrade, 26 yaşında kolon kanseri teşhisi aldı. Doktorların altı ay ile iki yıl arasında ömür biçtiği genç kadın, 9 yıl hastalığına direndi.





GERİDE KALAN SEVENLERİNİN ACISI ÇOK BÜYÜK

Aşkını bile doya doya yaşayamayan genç karısının ardından gözyaşı döken Chris Wilson, bölgesel yayın organlarına verdiği demeçte "Onun ruhuna ve onu o yapan özelliklerine aşık oldum: pozitif, cesaretlendirici. Ben onun en büyük hayranıydım ve o da benim en büyük hayranımdı. Bana güven verdi. Bana inandı. Ve beni bu şekilde sevdiği için sonsuza dek minnettarım" diye konuştu.

Andrea Andrade, üçüncü evre kolon kanseri teşhisi aldığında doktorlar ona altı ay ile iki yıl arasında bir ömür biçmişti.

Fakat genç kadın, aşkının da verdiği güçle tam dokuz yıl boyunca hayatta kaldı ve hastalığıyla mücadele etti.

Haberin Devamı

Andrea, katıldığı beş güzellik yarışmasında da kraliçelik tacını giymişti. Daha yapmak istediği çok şey varken hayatı için mücadele etmek zorunda kaldı.

Bir yandan kendisi kanserle mücadele ederken diğer yandan da kendisiyle aynı durumdaki insanlara özellikle de çocuklara destek vermek için çabaladı Andrea.

Kocasıyla birlikte, kemoterapi alırken süper kahraman kostümü giyen küçük bir çocuktan ilham alarak "Bütün Kahramanlar Pelerin Giymez "adlı bir oluşumu kurdu.

Kendi sağlığı el verdiğince de kocasıyla birlikte hastaneleri ziyaret edip hasta çocuklara neşe vermeye çabaladılar.

Gözden Kaçmasın Ünlü sunucu hasır bir tabut içinde uğurlandı: Adını beyaz güllere bıraktı Haberi görüntüle





Henüz 35 yaşında hayata veda eden Andrea, özellikle de kanser tedavisi gören çocukların hayatına biraz da olsa neşe getirebilmek için çok uğraşmıştı.

Haberin Devamı





TAM HASTALIK GERİLEMİŞTİ Kİ BU KEZ VÜCUDUNUN BAŞKA BİR YERİNDE ORTAYA ÇIKTI

Aslına bakılırsa Andrea'nın kanser tedavisi hatırı sayılır bir ilerleme kaydetmişti... Hastalık gerilemeye başlamıştı. Fakat hastalık daha sonra üreme sisteminde ve dördüncü evre olarak ortaya çıktı.

Geçen yılın ekim ayında Andrea ve ailesinin mutluluğu hüzne dönüştü. Noel'in hemen ardından genç kız hastaneye kaldırıldı.

O dönemde Andrea, Inside Edition'a verdiği bir röportajda kendi durumundan çok ailesine üzüldüğünü anlattı. "Anneme ve babama bakıyorum. Ben onların tek kızıyım. Bensiz ne yapacaklarını düşünüyorum" demişti.

Haberin Devamı

Kocası Chris Wilson, karısı Andrea'nın asla pes etmediğini ve hastalığıyla bıkıp usanmadan savaştığını anlattı. "Savaşmaktan hiç vazgeçmedi... Birçok insana ilham verdi" diye anlattı onun mücadelesini.

Şimdi Andrea'dan geriye sadece bu büyük savaşımı ve güzel anıları kaldı. Onun yokluğunun; , kocası, anne ve babasının yanı sıra iki küçük kardeşinin yüreğinde bıraktığı boşluk ise asla dolmayacak.





Andrea, 2017 yılında 26 yaşındayken teşhis almıştı. Yoğun tedavi gördüğü dönemde bile hayallerinin peşinden koşup güzellik yarışmalarına katılmayı sürdürdü. Yardıma ihtiyaç uyanlara destek olmaya çalıştı.