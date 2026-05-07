Taciz davası, ünlü çiftin rüya evliliğini sarstı: O söylenip duruyor, kocasının hiç sesi çıkmıyor

Maddi sorunları derseniz... Hiç de öyle hatırı sayılır bir sorun yok. Türlü türlü evleri, bankada milyon dolarları, hepsinden de öte mutlu bir yuvaları var...

Belki de "vardı" demeliyiz...

Çünkü Blake Lively ile Ryan Reynolds'ın 2012'de kurduğu yuva, ciddi fırtına bulutlarının altında son dönemde.

Onlar bu konuda ser verip sır vermeseler de 49 yaşındaki Reynolds ile 38 yaşındaki Lively'nin evliliğiyle ilgili olumsuz söylentiler aldı başını gidiyor.

HEP ELİNİ TUTAN KOCASI BU KEZ YANINDA DEĞİLDİ

Bunun son örneklerinden biri de Lively, önceki akşam düzenlenen MET Gala'ya tek başına katılınca yaşandı.

Bu zamana kadar gala gecesine hep yanında kocası Ryan ile katılan Blake bu kez yalnızdı.

Yine gayet gösterişli bir elbise giymişti. Her zamanki gibi güzelliğinin doruğundaydı.

Üstelik elinde de çocukları, 11 yaşındaki James, 9 yaşındaki Ines, 6 yaşındaki Betty ve 3 yaşındaki Olin'in yaptığı sulu boya resimlerden oluşan özel tasarım bir çanta vardı.

Lively, kırmızı halıda Vogue dergisine verdiği röportajda "çocuklarının varlığını yanında hissetmek istediğini, çünkü aslında utangaç biri olduğunu" söyledi.

Ama işte o gece yanında ona elini uzatıp destek olacak, gerginliğini azaltacak kocası Ryan Reynolds yoktu.

Tam da bu nedenle ünlü çiftin evliliğinin sallantıda olduğu yorumları bir kez daha gündeme geldi.

Lively, It Ends Up filmindeki yönetmeni ve rol arkadaşı Justin Baldoni'nin kendisini taciz ettiğini ileri sürmüştü. Baldoni de bunu reddetmişti. İkilinin arasındaki davalık olan sorun uzlaşmayla çözüldü. Bundan birkaç saat sonra da Lively, MET Gala'ya katıldı. Ama yalnız olmayı kocası Ryan Reynolds ile evliliğinde sorun olduğu iddialarını yine alevlendirdi.

TACİZ DAVASI MUTLU YUVADA GERİLİM YARATTI

Yine bir iddiaya göre Reynolds da bu gecenin yıldızının karısı olması gerektiğini düşündüğü için onunla birlikte galaya katılmadı.

Ama söylentiler hiç de öyle demiyor.

Epeydir konuşulanlara göre, Lively'nin Baldoni aleyhine açtığı taciz davası çiftin evliliğini çok yıprattı.

Bu süreçte Ryan Reynolds, karısına her an destek olsa da o da yoruldu.

Söylentilere göre, kapalı kapılar ardındaki yaşantılarında Lively yaşadığı bu gerilimin de etkisiyle durmadan söyleniyor, kocası Reynolds ise sadece susup onu dinliyor.

Lively, Justin Baldoni'ye karşı taciz davası açtı. Baldoni ise onun iddialarını yalanlayıp Lively'ye karşı dava açmıştı. Eski çalışma arkadaşları sonunda konuyu uzlaşarak kapattı. Hiçbirinin bir tazminat almadığını ve yasal masraflarını kendilerinin karşıladığını hatırlatalım.

Bu taciz davası ise söylentilere göre Blake Lively ile Ryan Reynolds'ın arasında bir gerilime neden oldu. Bir kaynak bu konuda "Ne olursa olsun Ryan karısını destekleyecekti. Karısının da Baldoni ile uzlaşma yoluna gitmesini istiyordu. Ama Ryan bir noktadan sonra bu işten elini çekti" diye konuştu.

Yine aynı kaynağa bakılırsa çift, bu zorlu süreçte hep yan yanaydı ama her zaman aynı fikirde değillerdi.

KARİYERLERİNİN ZARAR GÖRMESİNDEN KORKUYORDU

Lively, haklılığını kanıtlamak için sonuna kadar gitmeye kararlıyken Reynolds da karısına "Bırak, boş ver" diyordu.

Çünkü Reynolds, bu taciz davasının hem kendisinin hem karısının kariyerine zarar verdiğini düşünüyordu.

Ama Blake sonuna kadar gitmeye kararlıydı. Yine de konu uzlaşma ile kapandı.

Yine de görünüşe göre olan Blake Lively ile Ryan Reynolds'ın evliliğine oldu.

Elbette şu anda bir boşanma durumu yok ama aile içinde bir gerilim yaşandığı da kesin!