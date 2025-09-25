Haydi yine iyisiniz... Harry Potter ayağınıza geldi!

Haberin Devamı

Tıpkı Galler Prensi William ve Galler Prensesi Kate Middleton'ın üç çocuğu George, Charlotte ve Louis gibi...

Elbette üçü de yaşıtlarıyla kıyaslanamayacak kadar şanslı... Önlerinde birçok çocuğun hayal bile edemeyeceği bir hayat uzanıyor...

Kimi zaman da hiç ummadıkları yerden yüzlerini güldürecek bir haber alıyorlar. İşte bunlara yeni bir halka daha eklendi.

YENİ EVLERİNİN 'ARKA BAHÇESİNE' HARRY POTTER SETİ KURULDU

Herkesin bildiği gibi önce yaratıcısı olan yazar JK Rowling'in hayatını değiştiren sonra da sinemada gişe rekorları kırıp genç yeteneklere pırıltılı hayatların yolunu açan Harry Potter serisi şimdi de TV dizisi oluyor.

TV için hazırlanan bu uyarlamada Harry Potter karakteri küçük oyuncu Dominic McLaughlin'e emanet... Kim bilir bu dizi sayesinde de hangi genç yetenekler dikkat çekip kendilerine yeni kariyer yolu çizecek.

Şimdi bütün bunların Kate ve William'ın üç çocuğuyla ne ilgisi olduğunu merak ediyor olabilirsiniz.

Hemen anlatalım... Harry Potter dizisinin yapımcıları, Prens William, Kate Middleton ve üç çocuğunun kısa süre sonra yerleşeceği yeni evleri Forest Lodge'un arka bahçesinin hemen yakınında bir set kurdu...

Tam 4 milyon sterlin harcanan bu set "Galler ailesinin arka bahçesinde" desek yanlış olmaz...

DEDELERİ ONLARA HARRY POTTER KİTAPLARI OKURDU

Bir başka deyişle ünlü Hogwarts Ekpresi, George, Charlotte ve Louis'nin evlerinin hemen yakınından geçecek. Söylenenlere göre bu durum da üç kardeşi çok mutlu edecek.

Çünkü dedeleri Charles'ın kendilerine okuduğu Harry Potter kitapları 12 yaşındaki George, 10 yaşındaki Charlotte ve 7 yaşındaki Louis'nin zihninde ve kalbinde önemli bir yer etmiş durumda.

Dizi setinden gelen haberlere göre bir bölümü Windsor arazisinde Galler çiftinin arka bahçesinin çok yakınından geçen rayların döşenmesi için yapımcılar hiçbir masraftan kaçınmadı.

Rayların bölgeye götürülmesi tıpkı büyük dikkat isteyen bir askeri operasyon gibi gerçekleşti.

Elbette Harry Potter seti hemen William ve Kate'in üç çocuklarıyla yaşayacağı Forest Lodge'un içinde değil. Onları rahatsız etmeyecek kadar uzakta ama istedikleri zaman gidip görebilecekleri kadar da yakında.

Prens William ile Kate Middleton'ın Windsor Great Park'ta taşınacakları yeni evlerinin arka bahçesine çok yakın bir yere kurulan Harry Potter seti için 4 milyon sterlin harcandı.





Sinema serisinde Daniel Radcliffe'ini oynadığı Harry Potter karakterini dizide Dominic McLaughlin üstleniyor. İddialı dizi, 2027 yılında seyircisiyle buluşacak.

YIL BİTMEDEN ÖMÜRLÜK EVLERİNE TAŞINACAKLAR

Kate ile William, 'ömürlük' evleri Forest Lodge'a bu yıl bitmeden taşınacak. Çift, William kral olduktan sonra da bu evde yaşamayı planlıyor.

Kate ile William, çocuklarının sayısı artıp yaşları büyüdükçe açık havada vakit geçirmeye daha elverişli olan Adelaide Cottage'a taşındı.

Fakat orası da söylenenlere göre aile için küçüktü. Artık ikisi gençlik yıllarına doğru adım adım ilerleyen George, Charlotte ve Louis ile William ve Kate o konuta sığmaz oldu.

Geçtiğimiz haftalarda basına yansıyan haberlere göre Kate ile William, İngiliz kraliyet ailesinin sembol konutlarından biri olan Fort Belvedere'e taşınacaktı.

Burası Kral 8. Edward'ın, Amerikalı aşkı Wallis Simpson aşkı uğruna tahtından feragat ettiği belgeyi imzaladığı konut olarak tarihe geçmişti...

Fakat Kate ile William'ın "sonsuza kadar" yaşayacakları konutlarının orası olmadığı da ortaya çıktı...

Galler ailesi Windsor'da bir konuta taşınacak ama orası Fort Belvedere de değil bambaşka bir yer.

300 YILLIK KONUT TEPEDEN TIRNAĞA YENİLENİYOR

Kate Middleton ile Prens William, Windsor Great Park'ta bulunan 300 yıllık Forest Lodge'a yerleşecek. Çiftin bu yılın sonlarına doğru yeni yuvalarına taşınması planlanıyor.

Bu yüzden de konutta hummalı bir renovasyon faaliyeti sürüyor... Konut, tepeden tırnağa, çatısından merdivenlerine ve yer döşemelerine kadar yenileniyor.

Bu arada küçük bir not.. Kate ile William, bu yenilemenin giderlerini kendilerine verilen bütçeden karşılayacak. Yani halktan toplanan vergilerin bir kuruşu bile bu işe harcanmayacak.

Daha da ötesinde William, kral olduktan sonra da Galler çifti burada yaşamayı sürdürecek.

SEKİZ YATAK ODASI VE TENİS KORTU DA VAR

Üç çocuklu Kate ile William'ın yeni yuvaları 8 yatak odalı.. Yani Adelaide Cottage'dan çok daha büyük ve ferah...

Durum Galler ailesi açısından böyle... Onlar yeni yaşamlarına odaklandı ve taşınma hazırlıkları sürüyor. Ama diğer yandan Kate ile William'ın yeni, güzel evlerine taşınmasının bedelini iki aile ödeyecek.

Çünkü Galler çifti sekiz odalı Forest Lodge'a taşınacak diye iki aileye de yıllardır yaşadıkları yerden taşınmaları söylendi. Bir başka deyişle iki aile de şimdi başka bir yere taşınmak zorunda kalacak.

The Mail gazetesinin haberine göre söz konusu iki aileye durum önceden bildirildi. Mülklerde kiracı olan iki aileye bu yaz başında burayı boşaltmaları gerektiği söylendi.