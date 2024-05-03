Suzan Kardeş, UNESCO'nun listesinde

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32 yıldır Hıdırellez geleneğinin kültür elçiliğini yapan Suzan Kardeş, önceki gün UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Prof. Dr. M. Öcal Oğuz’u makamında ziyaret etti. Prof. Dr. Oğuz, yaptıkları görüşme sırasında sanatçıya, UNESCO Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi çerçevesinde oluşturulan “Yaşayan İnsan Hazineleri Geleceğe Aktarılan Mirasın Temsilcileri” listesine alındığını ve ‘Yaşayan İnsan Hazinesi’ belgesine layık görüldüğünü bildirdi.

5 MAYIS’TA

HIDIRELLEZ KONSERİ

Suzan Kardeş, BM Kalkınma Koordinasyon Ofisi Avrupa ve Orta Asya Bölge Direktörü Gwi-Yeop Son ile de bir görüşme gerçekleştirdi. Toplantıda Hıdırellez geleneğinin gençlere ulaşması için neler yapılabileceği konuşuldu.



Kardeş, 5 Mayıs’ta Maximum Uniq Açıkhava’da “Suzan Kardeş’in Hıdırellez Festivali” başlıklı bir konser verecek. Konserde Gwi-Yeop Son da sahneye çıkarak sanatçıya yönelik bir teşekkür konuşması yapacak. Konuyla ilgili konuşan Suzan Kardeş, “Birleşmiş Milletler Bölgesel Ofisi’nde harika bir şekilde ağırlandım. Bu muhteşem deneyim için herkese teşekkür etmek istiyorum. Hayallerim ve projelerim her geçen gün büyüyor. Sayın Gwi-Yeop Son ile yaptığımız görüşme muhteşem geçti. Hıdırellez festivalimizde birlikte olacağımızı öğrenmek beni ayrıca mutlu etti” dedi.Hıdırellez öncesinde, uluslararası alanda bu geleneğin önemine dikkat çekmek için Balkan ülkelerini ziyaret eden Suzan Kardeş, yaptığı görüşmeleri şu sözlerle aktardı: “Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Siyasal Sistem ve Topluluklar Arası İlişkiler Bakan Vekili Cabir Doko ile görüştük. En kısa zamanda ortaklaşa bir şeyler yapmaya söz verdi. Makedonya’nın en büyük ikinci şehri Tetova’nın belediye başkanı Dr. Bilal Kasami ile de görüştük. ‘Belki yakın zamanda Tetova’da büyük bir Balkan festivali yapılır ya da bir sonraki Hıdırellez’e şehrimiz ev sahipliği yapar’ dedi.”