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Suzan Kardeş, UNESCO'nun listesinde

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#Suzan Kardeş#Yaşayan İnsan Hazineleri Geleceğe Aktarılan Mirasın Temsilcileri#Gwi-Yeop Son
Suzan Kardeş, UNESCOnun listesinde
Cansu Topçu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 03, 2024 10:56

Hıdırellez geleneğini yaşattığı için 2019’dan bu yana her yıl UNESCO’dan teşekkür mektubu alan Suzan Kardeş, “Yaşayan İnsan Hazineleri Geleceğe Aktarılan Mirasın Temsilcileri” listesine alındı. Ünlü sanatçıya ‘Yaşayan İnsan Hazinesi’ belgesi verilecek.

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32 yıldır Hıdırellez geleneğinin kültür elçiliğini yapan Suzan Kardeş, önceki gün UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Prof. Dr. M. Öcal Oğuz’u makamında ziyaret etti. Prof. Dr. Oğuz, yaptıkları görüşme sırasında sanatçıya, UNESCO Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi çerçevesinde oluşturulan “Yaşayan İnsan Hazineleri Geleceğe Aktarılan Mirasın Temsilcileri” listesine alındığını ve ‘Yaşayan İnsan Hazinesi’ belgesine layık görüldüğünü bildirdi.
5 MAYIS’TA
HIDIRELLEZ KONSERİ
Suzan Kardeş, BM Kalkınma Koordinasyon Ofisi Avrupa ve Orta Asya Bölge Direktörü Gwi-Yeop Son ile de bir görüşme gerçekleştirdi. Toplantıda Hıdırellez geleneğinin gençlere ulaşması için neler yapılabileceği konuşuldu.

Suzan Kardeş, UNESCOnun listesinde

Kardeş, 5 Mayıs’ta Maximum Uniq Açıkhava’da “Suzan Kardeş’in Hıdırellez Festivali” başlıklı bir konser verecek. Konserde Gwi-Yeop Son da sahneye çıkarak sanatçıya yönelik bir teşekkür konuşması yapacak. Konuyla ilgili konuşan Suzan Kardeş, “Birleşmiş Milletler Bölgesel Ofisi’nde harika bir şekilde ağırlandım. Bu muhteşem deneyim için herkese teşekkür etmek istiyorum. Hayallerim ve projelerim her geçen gün büyüyor. Sayın Gwi-Yeop Son ile yaptığımız görüşme muhteşem geçti. Hıdırellez festivalimizde birlikte olacağımızı öğrenmek beni ayrıca mutlu etti” dedi.
BALKAN ÜLKELERİNİ
ZİYARET ETTİ
Hıdırellez öncesinde, uluslararası alanda bu geleneğin önemine dikkat çekmek için Balkan ülkelerini ziyaret eden Suzan Kardeş, yaptığı görüşmeleri şu sözlerle aktardı: “Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Siyasal Sistem ve Topluluklar Arası İlişkiler Bakan Vekili Cabir Doko ile görüştük. En kısa zamanda ortaklaşa bir şeyler yapmaya söz verdi. Makedonya’nın en büyük ikinci şehri Tetova’nın belediye başkanı Dr. Bilal Kasami ile de görüştük. ‘Belki yakın zamanda Tetova’da büyük bir Balkan festivali yapılır ya da bir sonraki Hıdırellez’e şehrimiz ev sahipliği yapar’ dedi.”

 

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#Suzan Kardeş#Yaşayan İnsan Hazineleri Geleceğe Aktarılan Mirasın Temsilcileri#Gwi-Yeop Son

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