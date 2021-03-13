Suzan Kardeş kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Suzan Kardeş'in hayatı ve şarkıları ile ilgili merak edilenler
Suzan Kardeş'in hayatı katıldığı televizyon programları ile gündeme gelmeye devam ediyor. Şarkıları ve oyunculuğunun yanı sıra yer aldığı programlardaki açıklamalarıyla da adından söz ettiren Suzan Kardeş, Bir Demet Tiyatro dizisinde "pencereden bakan kadın" olarak yer aldı. Makyözlük deneyimi de bulunan Suzan Kardeş, Goran Bregoviç'ten Türkan Şoray'a kadar birçok ünlünün sahne makyajını gerçekleştirerek kariyerinde önemli adımlar attı. Ünlü sanatçı Sezen Aksu ile albüm tanıtımı için birçok sanatçı ile düet yaptı. Peki, Suzan Kardeş kimdir? İşte, Suzan Kardeş'in hayatı, şarkıları ve filmleri.
Suzan Kardeş'in hayatı ve biyografisi izleyenler tarafından merak konusu oldu. Bu hafta İbo Show programına katılan sanatçı seslendirdiği şarkılar ile büyük beğeni alıyor. Kosova'da doğan ve iş hayatına Hürriyet gazetesinde başlayan Suzan Kardeş, fotoromanlarda rol alan oyunculara makyaj yaparak mesleğinde önemli başarı yakaladı. Oyunculuk, şarkıcılık ve makyözlük yapan Kardeş Bekriya adlı bir sanat müziği albümü çıkardı.
Suzan Kardeş, 15 Nisan 1960 tarihinde Kosova'da dünyaya geldi.
Aslen bir Kosova Türkü olan Kardeş, iş hayatına Hürriyet gazetesinde başladı. Burada çekilen fotoromanlarda rol alan oyunculara makyaj yaparak mesleğinde gelişti. Şan Tiyatrosu'nda saç ve makyaj yapımıyla çalışmayı sürdüren makyöz; birçok tiyatro topluluğu ve film ekibinde makyaj uzmanı ve kuaför olarak yer aldı. 1995 yılından başlayarak Beşiktaş Kültür Merkezi'nin saç ve makyaj çalışmaları görevini yapmaya başladı. Türkiye İş Bankası reklamlarında oyuncu Haluk Bilginer'e yaptığı Atatürk makyajı ile ses getirdi.
1985 yılından itibaren Sezen Aksu'nun tüm sahne ve çekim makyajlarını yaptı. Goran Bregoviç'ten Türkân Şoray'a kadar birçok ünlünün sahne makyajını gerçekleştirdi. 1992 yılında Bekriya adında bir "meyhane" açarak 12 yıl boyunca işletti. Meyhanede söylediği mikrofonsuz, akustik Rumeli türküleriyle eski dönem Bosna sevdalinkalarından yola çıkarak, Sezen Aksu'nun desteğiyle Bekriya adlı bir sanat müziği albümü çıkardı. Bir filmde oyunculuk da yapan, Bir Demet Tiyatro dizisinde "pencereden bakan kadın" olarak yer alan ve halen çalışmalarını sürdüren sanatçının, yeni bir müzik albümü, bir film ve bir kitap projeleri bulunmaktadır.
2009 yılında Kuruçeşme Arena'da sanatçı Sezen Aksu ile albüm tanıtımı için birçok sanatçı ile düet yaptı.
ŞARKILARI
Bekriya (2007)
Bekriya II - Balkania (2008)
Makyaj Odası Şarkıları (2009)
Bekriya 1 & Bekriya 2 & Ninno (2010)
Bekriya III - Bal ve Kan (2011)
Bekriya VI - Bekri (2012)
Yarım Hava Çalsana (2013)
Şişede Bade Durmaz (2015)
OYUNCULUKLARI
Bir Demet Tiyatro - 2000
Organize İşler - 2005
Komedi Dükkanı - 2008
Mavi Kelebekler - 2011
Muhteşem Yüzyıl - 2012 (konuk oyuncu)
Seksenler - 2012-2017 (Fato Ana)
Toprağın Çocukları - 2012
Arkadaşım Hoşgeldin - 2014
Yapışık Kardeşler - 2015
Nadide Hayat - 2015
Müdür Ne'aptın - 2016
Çocuklar Duymasın - 2017-2019 (Kadriye)
Şevkat Yerimdar - 2018 (Kendisi, konuk oyuncu)
Tolgshow - 2018
Çocuklar Duymasın - 2018 (Yılbaşı Özel Bölüm) Kendisi
Seksenler - 2019- (Fato Ana)
Çok Güzel Hareketler 2 - 2019 - (2020 Yılbaşı Özel Bölümü) Kendisi
MAKYÖZLÜKLERİ
Tolgshow - 2018
Arkadaşım Hoşgeldin - 2014
Benim Annem Bir Melek - 2008
Osmanlı Cumhuriyeti - 2008
Atatürklü İş Bankası reklamı - 2007
Komedi Dükkanı - 2006
Hokkabaz - 2006
Bir Demet Tiyatro - 2006
Beynelmilel - 2006
Gen - 2005
Organize İşler - 2005
Hürrem Sultan - 2003
Bekarlar - 2003
Aşk ve Gurur - 2002
Güneş Yanıkları - 2000
Bir Demet Tiyatro - 1997
Dönersen Islık Çal - 1993
Tatlı Betüş - 1993
Seni Seviyorum Rosa - 1992