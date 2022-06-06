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Suvivor All Star'da Atakan'dan Adem'e tepki çeken hareket... Oyun alanı bir anda karıştı!

#Survivor All Star#Atakan#Adem

Büyük finaline sayılı günler kalan Survivor All Star'da heyecan devam ediyor. Şampiyonluk için mücadele eden iki takım haftanın üçüncü dokunulmazlığı için parkura çıktı. Yarışa Nisa'nın sözleri adamga vururken, yayınlanan yeni bölüm fragmanında Atakan'ın Adem'e yaptığı hareket sosyal medyada tepki gördü.

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DOKUNULMAZLIK MAVİ TAKIMIN

Batuhan, Adem, Anıl, Nisa, Evrim, Atakan, Nagihan, Ogeday, Ayşe, Hikmet ve Berkan'ın şampiyon olabilmek için mücadele ettiği Survivor All Star'da finale sayılı günler kaldı.

Yarışmacılar dün akşam uzun ve yorucu bir parkurda kazanma mücadelesi verdi.

İlk turun kazananı 8-0 skor ile mavi takım oldu. İkinci tur ise 5-8 skor ile mavi takımı dokunulmaz yaptı.

Suvivor All Starda Atakandan Ademe tepki çeken hareket... Oyun alanı bir anda karıştı

OYUN ALANINI TERK ETTİ

İlk turdan hiç sayı alamayan ünlüler takımından Nisa, Ayşe ile çıktığı son oyunun bitiminde, 'Musmutlu mavi takım!' dedi. Bench'e geçtiğinde ise "Beş ay emek ver, sonra biz harika bir mutlu takımız. İyi ki de böyle takımız. Beş ay boyunca sanki çöp poşetiydik orada" diyerek tepki gösterdi. Nisa çok geçmeden oyun alanını terk etti.

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Murat Ceylan Nisa'nın oyunu terk etmesinin ardından "Bunu sadece Nisa yapmadı, başka arkadaşlarınız da yaptı. Artık buna bir dur deyin" dedi.

'5 AY EMEK VERDİM'

Gergin geçen konseyde Ayşe, Nisa'ya oyun alanındaki sözlerini sordu. Nisa ise "Ben herkesi eşit bir şekilde görüyordum. Ama ondan sonra kaybettikleri ilk dokunulmazlıkta sonra 'Kesinlikle doğru karar verdik. Takım olarak da çok mutluyuz' dedi. Ben de sordum, Atakan da 'Böyle tabi ki daha mutluyuz' dedi. Ben de sonra beş ay emek verdim, kendimi çöp kutusu gibi hissettim. Kendimi istenmemişim gibi hissettim" ifadelerini kullandı.

Suvivor All Starda Atakandan Ademe tepki çeken hareket... Oyun alanı bir anda karıştı

ÜÇÜNCÜ ELEME ADAYI NİSA

Oynanan ilk dokunulmazlıkta eleme adayı Hikmet, ikinci dokunulmazlıkta ise Evrim olmuştu. Dün akşam Kırmızı takımın oyunu kaybetmesiyle potaya giren üçüncü isim de belli oldu. Yapılan oylama sonucu en çok Nisa'nın adı çıktı.

ATAKAN'DAN TEPKİ ÇEKEN HAREKET

Survivor'ın bu akşam ekrana gelecek 126. bölüm fragmanı yayınlandı.

Dokunulmazlık oyununda Atakan'ın Adem'in arkasından yaptığı hareket gerilimi arttırdı.

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Suvivor All Starda Atakandan Ademe tepki çeken hareket... Oyun alanı bir anda karıştı

Oyun alanı bir anda karışırken, Atakan'ın Anıl'a "Çekil yoksa sana da vururum" demesi dikkat çekti.

Suvivor All Starda Atakandan Ademe tepki çeken hareket... Oyun alanı bir anda karıştı

Atakan'ın hareketi sosyal medyada tepki çekti. Bu akşamki konseyde nelerin yaşanacağı ve Atakan'ın nasıl bir uyarı alacağı merak konusu oldu.

Suvivor All Starda Atakandan Ademe tepki çeken hareket... Oyun alanı bir anda karıştı

 

 

 

 

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#Survivor All Star#Atakan#Adem

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