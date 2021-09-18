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Süveyda ne demek? Kırmızı Oda’da Süveyda’nın hikayesi çok konuşuldu

#Süveyda Ne Demek#Süveyda#Süveyda Hikayesi
Süveyda ne demek Kırmızı Oda’da Süveyda’nın hikayesi çok konuşuldu

Kırmızı Oda dizisinin yeni sezonuna dahil edilen karakterlerden biri de Süveyda oldu. Kırmızı Oda’da Süveyda’nın hikayesi sosyal medyada da çok konuşuldu. Süveyda karakterine genç oyuncu İlayda Alişan dahil oldu. Peki, Süveyda ne demek? Süveyda isminin anlamı nedir? İşte Süveyda’nın hikayesi…

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İlayda Alişahin Kırmızı Oda dizisine Süveyda karakteriyle dahil oldu. Kleptomani (çalma hastalığı) olan
19 yaşındaki Süveyda, annesinin zoruyla kırmızı odada kendisini buldu. Aynı zamanda epilepsi hastası olan Süveyda'nın ilk kez 6 yaşında evden kaçtığı ve daha sonra da kaçmaya devam ettiği ortaya çıktı. İlk başta Manolya Hanım’la görüşmek istemeyen Süveyda’nın küçük yaşlarda evden kaçtığı ve başına korkunç bir olay geldiği anlaşıldı. Süveyda’nın neler yaşadığı ilerleyen bölümlerde netleşecek.

Üniversite öğrencisi olan Süveyda, mimarlık bölümünde eğitimini sürdürüyor. 

SÜVEYDA NE DEMEK?

Süveyda, dîvân şiirinlerinde sıkça geçer. Tasavvufta kalp mertebeleri bulunmaktadır. Bu mertebelere ulaşmak için bazı aşamaları geçmek gerekmektedir. Bu aşamalardan biri de Süveyda’dır. Süveyda kelimesinin anlamını kalpte olan siyah nokta ve kalpteki belirgin siyah benek olarak tanımlamaktadır. Kalpte oluşan günahlar siyah noktalara benzetilir ve bu siyah noktalara ait bilinmezlik makamına süveyda anlamı verilmektedir.

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