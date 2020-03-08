Süt Kardeşler oyuncuları kimdir? Süt Kardeşler nerede ve ne zaman çekildi?
Türk sinemasının efsane filmlerinden olan Süt Kardeşler televizyonda bir kez daha seyirci karşısına çıkıyor. Kemal Sunal ve Şener Şen'in oyuncu kadrosunda yer aldığı Süt Kardeşler filminde Şaban ve Ramazan adlı iki asker arkadaşın Melek Hanım'ın konağına gelmesiyle başlayan eğlenceli olaylar ele alınıyor. Peki, Süt Kardeşler oyuncuları kimdir? Süt Kardeşler nerede ve ne zaman çekildi? İşte, filme ilgili ayrıntılı bilgiler.
Yeşilçam'ın kült filmi Süt Kardeşler, ekranlara gelmesiyle beraber oyuncu kadrosu ve nerede çekildiği ile merak konusu oldu. Yönetmenliğini Ertem Eğilmez'in yaptığı, Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın Gulyabani isimli romanından uyarlanan Süt Kardeşler filmi özellikle çekildiği tarihi konakla izleyenlerin dikkatini çekiyor. Peki, Süt Kardeşler filmi nerede çekildi? Süt Kardeşler oyuncuları kimdir? İşte, detaylar.
1976 yılı yapımı olan Süt Kardeşler filmi, İstanbul Yeşilköy'de çekilmiştir. Filmin çekildiği konak hala varlığını sürdürmektedir.
SÜT KARDEŞLER FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLERDİR?
Süt Kardeşler filminin oyuncuları şu şekilde;
Kemal Sunal - Şaban
Şener Şen - Hüsamettin
Halit Akçatepe - Ramazan
Hale Soygazi - Bihter
Adile Naşit - Melek
Ayşen Gruda - Emine
Ergin Orbey - Bayram
Jale Altuğ - Afife
Yasemin Esmergül - Yasemin
Ali Şen - Kerami
Türker Tekin - Kahya
Dinçer Çekmez - Çavuş
Feridun Çölgeçen - Sarraf Efendi
FİLMİN KONUSU
Süt Kardeşler filminin konusu ; Yıllardır kimsenin sahip olamadığı konağın sahibi Melek hanım, sütoğlu Şaban sanıp da Şaban’ın arkadaşı Ramazan’ı eve alır. Fakat sinirli abisi Hüsamettin’e Ramazan’ı damadı Bayram olarak tanıtır. Konağa gerçek Şaban ve gerçek Bayram’ın gelmesiyle işler karışır. Bayram'ın kardeşi Bihter'e aşık olan Şaban onun peşinde dolanır. Bayram'ın babasının eve Gulyabani adında bir canavar sokmasıyla işler iyice karışır. Olayı çözen Şaban, damat Bayram, ve emir eri olan Ramazan madalya alır.
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