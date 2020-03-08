Süt Kardeşler oyuncuları kimdir? Süt Kardeşler nerede ve ne zaman çekildi?

Yeşilçam'ın kült filmi Süt Kardeşler, ekranlara gelmesiyle beraber oyuncu kadrosu ve nerede çekildiği ile merak konusu oldu. Yönetmenliğini Ertem Eğilmez'in yaptığı, Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın Gulyabani isimli romanından uyarlanan Süt Kardeşler filmi özellikle çekildiği tarihi konakla izleyenlerin dikkatini çekiyor. Peki, Süt Kardeşler filmi nerede çekildi? Süt Kardeşler oyuncuları kimdir? İşte, detaylar.

SÜT KARDEŞLER NEREDE ÇEKİLDİ?

1976 yılı yapımı olan Süt Kardeşler filmi, İstanbul Yeşilköy'de çekilmiştir. Filmin çekildiği konak hala varlığını sürdürmektedir.

SÜT KARDEŞLER FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLERDİR?

Süt Kardeşler filminin oyuncuları şu şekilde;

Kemal Sunal - Şaban

Şener Şen - Hüsamettin

Halit Akçatepe - Ramazan

Hale Soygazi - Bihter

Adile Naşit - Melek

Ayşen Gruda - Emine

Ergin Orbey - Bayram

Jale Altuğ - Afife

Yasemin Esmergül - Yasemin

Ali Şen - Kerami

Türker Tekin - Kahya

Dinçer Çekmez - Çavuş

Feridun Çölgeçen - Sarraf Efendi

FİLMİN KONUSU

Süt Kardeşler filminin konusu ; Yıllardır kimsenin sahip olamadığı konağın sahibi Melek hanım, sütoğlu Şaban sanıp da Şaban’ın arkadaşı Ramazan’ı eve alır. Fakat sinirli abisi Hüsamettin’e Ramazan’ı damadı Bayram olarak tanıtır. Konağa gerçek Şaban ve gerçek Bayram’ın gelmesiyle işler karışır. Bayram'ın kardeşi Bihter'e aşık olan Şaban onun peşinde dolanır. Bayram'ın babasının eve Gulyabani adında bir canavar sokmasıyla işler iyice karışır. Olayı çözen Şaban, damat Bayram, ve emir eri olan Ramazan madalya alır.