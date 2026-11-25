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GERÄ° SAYIM BAÅžLADI

Necati CumalÄ±'nÄ±n toplumsal gerÃ§ekÃ§i eserinden uyarlanan ve Metin Erksan'Ä±n aynÄ± adla sinemaya taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± Susuz Yaz'Ä±n televizyon uyarlamasÄ±nÄ±n yayÄ±n tarihi aÃ§Ä±klandÄ±. YayÄ±nlanan yeni tanÄ±tÄ±mda, Kanal D'nin bÃ¼yÃ¼k merak uyandÄ±ran projesinin 1 AralÄ±k SalÄ± akÅŸamÄ± ilk bÃ¶lÃ¼mÃ¼yle izleyiciyle buluÅŸacaÄŸÄ± duyuruldu.

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FIRTINA YAKLAÅžIYOR!

Ä°zleyiciyi ilk saniyesinden itibaren iÃ§ine Ã§eken tanÄ±tÄ±mda, Osman'Ä±n (Mert Ramazan Demir) Bahar'a (Lizge CÃ¶mert) duyduÄŸu aÅŸk ve onunla bir gelecek kurma konusundaki kararlÄ±lÄ±ÄŸÄ± Ã¶ne Ã§Ä±ktÄ±. Hasan'Ä±n (Batuhan Bozkurt YÃ¼zgÃ¼leÃ§) Bahar'a yÃ¶nelik katÄ± tavrÄ± ve Beyaz'Ä±n bu iliÅŸkiye gÃ¶sterdiÄŸi sert tepki, yaklaÅŸan fÄ±rtÄ±nanÄ±n ilk sinyallerini verdi.

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"KIYAMET BENÄ°M"

HikÃ¢yesi 1970'lerin Adana'sÄ±nda geÃ§en dizinin fragmanÄ±nda, kÃ¶ylÃ¼ler su iÃ§in dua ederken Hasan'Ä±n suyu kesme planÄ±nÄ±n yeni bir Ã§atÄ±ÅŸmanÄ±n fitilini ateÅŸlediÄŸi gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. Osman'Ä±n bu fikre karÅŸÄ± Ã§Ä±kmasÄ± iki kardeÅŸ arasÄ±ndaki gerilimi tÄ±rmandÄ±rÄ±rken, Hasan'Ä±n "KÄ±yamet benim!" sÃ¶zleri yaÅŸanacak olaylara dair merakÄ± artÄ±rdÄ±.

SUYUN YAKTIÄžI HAYATLAR

Sema Ergenekon'un televizyona uyarladÄ±ÄŸÄ± Susuz Yaz'Ä±n hikÃ¢yesi, Adana'nÄ±n Ã‡arlak kÃ¶yÃ¼nde geÃ§iyor. Osman'Ä±n (Mert Ramazan Demir) Bahar'a duyduÄŸu bÃ¼yÃ¼k aÅŸk, iki kardeÅŸ arasÄ±ndaki dengeleri deÄŸiÅŸtiriyor. SevdiÄŸi kadÄ±nla yeni bir hayat kurmaya Ã§alÄ±ÅŸan Osman'Ä±n karÅŸÄ±sÄ±na Hasan'Ä±n (Batuhan Bozkurt YÃ¼zgÃ¼leÃ§) gizli planlarÄ± Ã§Ä±kÄ±yor. KÃ¶yde su ve toprak paylaÅŸÄ±mÄ± nedeniyle bÃ¼yÃ¼yen anlaÅŸmazlÄ±klar ise zamanla iki kardeÅŸin hayatÄ±nÄ± geri dÃ¶nÃ¼lmez ÅŸekilde deÄŸiÅŸtirecek olaylara dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼yor.

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Ä°DDÄ°ALI Ä°SÄ°MLER BULUÅžTU

YapÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ay YapÄ±m'Ä±n Ã¼stlendiÄŸi Susuz Yaz'Ä±n yÃ¶netmen koltuÄŸunda Yusuf Pirhasan ve Mehmet Can Bindal oturuyor. Dizide Mert Ramazan Demir, Lizge CÃ¶mert ve Batuhan Bozkurt YÃ¼zgÃ¼leÃ§'e; Åžebnem Bozoklu (DÃ¶ne), Ä°rem Sak (Yeter), Serpil GÃ¼l (Beyaz), Deniz CeliloÄŸlu (Resul), Umut Kurt (Ramo), Åžirin Sultan SaldamlÄ± (Fatma), GÃ¼neÅŸ SayÄ±n (Hatice), BegÃ¼m Akkaya (Dilan), IlgÄ±m Ä°pekÃ§i (Elvan), MeriÃ§ Rakalar (MÃ¼slÃ¼m), Ã–zgÃ¼r Daniel Foster (Murtaza), Kayra ZabcÄ± (GÃ¼lÅŸen), Esra ÃœnnÃ¼ (Filiz) ve Kemal Burak Alper (Cevri) eÅŸlik ediyor.

Ay YapÄ±m imzalÄ± Susuz Yaz, 1 AralÄ±k SalÄ± akÅŸamÄ±ndan itibaren her salÄ± Kanal D ekranlarÄ±nda izleyiciyle buluÅŸacak.