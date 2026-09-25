Susuz Yaz'Ä±n okuma provasÄ± gerÃ§ekleÅŸti

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GÃœÃ‡LÃœ OYUNCU KADROSU BÄ°R ARAYA GELDÄ°
Ã‡ekimleri Ã§ok yakÄ±nda Adanaâ€™da baÅŸlayacak olan Susuz Yaz, birbirinden baÅŸarÄ±lÄ± isimleri aynÄ± projede buluÅŸturuyor. Susuz Yazâ€™Ä±n gÃ¼Ã§lÃ¼ oyuncu kadrosunda birbirinden deÄŸerli ÅŸu isimler yer alÄ±yor:Â Mert Ramazan Demir (Osman), Lizge CÃ¶mert (Bahar), Batuhan Bozkurt YÃ¼zÃ¼gÃ¼leÃ§ (Hasan), Åžebnem Bozoklu (DÃ¶ne), Ä°rem Sak (Yeter), Serpil GÃ¼l (Beyaz), Deniz CeliloÄŸlu (Resul), Umut Kurt (Ramo) Åžirin Sultan ÅžaldamlÄ± (Fatma), GÃ¼neÅŸ SayÄ±n (Hatice), BegÃ¼m Akkaya (Dilan), IlgÄ±m Ä°pekÃ§i (Elvan), MeriÃ§ Rakalar (MÃ¼slÃ¼m), Ã–zgÃ¼r Daniel Foster (Murtaza), Kayra ZapÃ§Ä± (GÃ¼lÅŸen), Esra ÃœnnÃ¼ (Filiz), ve Kemal Burak Alper (Cevri).
SÃ¼rÃ¼kleyici hikÃ¢yesiyle ekranlara damga vurmaya hazÄ±rlanan Susuz Yazâ€™Ä±n Ã§ekimleri, Ã§ok yakÄ±nda Adana'da baÅŸlayacak. Necati CumalÄ±'nÄ±n Ã¶lÃ¼msÃ¼z eserinden uyarlanan gÃ¼Ã§lÃ¼ hikÃ¢yeyi ekrana taÅŸÄ±yacak ekip, okuma provasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sette sÃ¼rdÃ¼rmek iÃ§in gÃ¼n sayÄ±yor.
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Ã‡OK YAKINDA KANAL Dâ€™DE
HazÄ±rlÄ±klarÄ±n hÄ±z kesmeden devam ettiÄŸi Ay YapÄ±m imzalÄ± Susuz Yaz, Ã§ok yakÄ±nda Kanal D'de izleyiciyle buluÅŸacak.