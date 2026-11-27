Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Şebnem Bozoklu, 1 Aralık Salı akşamı ekran yolculuğuna başlayacak dizide Döne karakterine hayat veriyor. Hayranlarının karşısına bambaşka bir rolle çıkmaya hazırlanan oyuncu, Döne’yi artık kendisine çok yakın hissettiğini söyledi:

“Daha önce oynamadığım özelliklere sahip bir karakter Döne. İlk karşılaştığımda benim için bir yabancıydı. Şimdi ise canımdan da yakın hissediyorum onu. Tanıdıkça karşıma çok derinlikli ve özel bir kadın çıktı. Birlikte müthiş bir maceraya çıktık.”

Oyuncu, bir dönem işinde yer almanın keyfini yaşadığını açıkladı. Bozoklu, “Dizimizin geçtiği coğrafya, dönem, insan ilişkileri ve yarattığı gerçeklik hissinin seyirciyi sarıp sarmalayacağını düşünüyorum” dedi.