Susuz Yaz ilk aşkım

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Yeşilçam’ın efsane ismi Hülya Koçyiğit, evinin kapılarını Kanal D’de yayınlanan ‘Pazar Gezmesi’ programına açtı. Asiye Acar’ın sorularını yanıtlayan sanatçı, hayatına, kariyerine ve evliliğine dair özel açıklamalarda bulundu.

Kanal D’nin Necati Cumalı’nın eserinden uyarlanan yeni dizisi ‘Susuz Yaz’ın tanıtımını izlediğini belirten Koçyiğit, bu unutulmaz hikâyenin yıllar sonra yeniden ekranlara taşınacak olmasının kendisini heyecanlandırdığını söyledi.

Henüz 15 yaşındayken ‘Susuz Yaz’ ile sinemaya adım atan oyuncu, filmin kariyerinin dönüm noktası olduğunu dile getirdi. Berlin Film Festivali’nde Altın Ayı ödülünü kazanarak büyük bir başarıya imza atan film için “Susuz Yaz benim ilk aşkım” diyen Koçyiğit, programda set anılarını da anlattı.

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FİTNECİ ROLLER GELİYOR

Yaklaşık 200 filmde canlandırdığı unutulmaz karakterlerle Türk sinemasına damga vuran Hülya Koçyiğit, oyunculuktan uzak kalmasının nedenini de programda açıkladı. Kendisine teklif edilen anne rollerinin çoğunlukla kötü karakterler olduğunu dile getiren ünlü sanatçı, “Fitneci, ara bozucu, gençleri ayırmaya çalışan bir kadın rolünde kendimi göremiyorum” dedi.

NİKÂH GÜNÜ İZDİHAM YAŞANDI

Hülya Koçyiğit programda 58 yıllık hayat arkadaşı Selim Soydan’la tanışma hikâyesini de anlattı.

Arkadaşlarıyla adada tatil yaptığı sırada yollarının kesiştiğini ve annesinin sözlerinin ardından evlilik kararı aldığını dile getiren sanatçı, nikâh günü Beyoğlu’nda yaşanan izdihamı unutamadığını, kalabalık nedeniyle nikâh dairesine girmekte zorlandıklarını söyledi.