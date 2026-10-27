'Susuz Yaz' için geri sayım başladı

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“SU HEPİMİZİN!”

Sezonun merakla beklenen yapımlarından Susuz Yaz, ilk tanıtımıyla görücüye çıktı. İzleyicileri 1970'lerin Adana'sına götürmeye hazırlanan dizi, etkileyici atmosferi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekti. Kısa sürede milyonlarca izlenmeye ulaşan fragmanda, Mert Ramazan Demir'in hayat verdiği Osman’ın, "Kimseyi susuz yaza mahkûm etmeyeceğim!" sözleri öne çıktı. Köylüler arasında yaşanan "Su hepimizin!" tartışması, hikâyedeki büyük gerilimin habercisi oldu.

“SONUMUZ OLUR BU KIZ”

Lizge Cömert'in canlandırdığı Bahar ile yeni bir hayat kurmak için her şeyi göze alan Osman'ın, onu at sırtında evine getirdiği sahneler göz doldurdu. İkilinin uyumu beğeni topladı. Batuhan Bozkurt Yüzgüleç'in hayat verdiği Hasan'ın gizemli bakışları hikâyenin seyrine dair soru işaretlerini artırdı. Tanıtımın finalinde duyulan "Sonumuz olur bu kız" sözü, dizide yaşanacak sarsıcı gelişmelerin sinyalini verdi.

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KARDEŞLİĞİ SINAYAN AŞK

Necati Cumalı'nın aynı adlı eserinden, Sema Ergenekon imzasıyla televizyona uyarlanan Susuz Yaz'ın hikâyesi, 1970'lerin Adana'sındaki Çarlak Köyü'nde geçiyor. Osman'ın (Mert Ramazan Demir) Bahar'a (Lizge Cömert) duyduğu büyük aşk, iki kardeş arasındaki dengeleri değiştiriyor. Sevdiği kadınla yeni bir hayat kurmaya çalışan Osman'ın karşısına, Hasan'ın (Batuhan Bozkurt Yüzgüleç) gizli planları çıkıyor. Köyde su ve toprak paylaşımı nedeniyle büyüyen anlaşmazlıklar ise zamanla iki kardeşin hayatını geri dönülmez şekilde değiştirecek olaylara dönüşüyor.

İDDİALI İSİMLER BULUŞTU

Yönetmen koltuğunda Yusuf Pirhasan ve Mehmet Can Bindal'ın oturduğu Susuz Yaz, izleyicileri etkileyici ve sürükleyici bir hikâyeye davet ediyor. Dizide Mert Ramazan Demir, Lizge Cömert ve Batuhan Bozkurt Yüzgüleç’e; Şebnem Bozoklu (Döne), İrem Sak (Yeter), Serpil Gül (Beyaz), Deniz Celiloğlu (Resul), Umut Kurt (Ramo), Şirin Sultan Şaldamlı (Fatma), Güneş Sayın (Hatice), Begüm Akkaya (Dilan), Ilgım İpekçi (Elvan), Meriç Rakalar (Müslüm), Özgür Daniel Foster (Murtaza), Kayra Zapçı (Gülşen), Esra Ünnü (Filiz) ve Kemal Burak Alper’den (Cevri) oluşan iddialı bir oyuncu kadrosu eşlik ediyor.

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Ay Yapım imzalı Susuz Yaz, çok yakında Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak.