Süslü Korkuluk uyarlama mı, konusu ne? Süslü Korkuluk'un başrol oyuncuları belli oldu...

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TV8'in yeni dizisi Süslü Korkuluk fragramını Acun Ilıcalı paylaştı. Fragmanıyla sosyal medyaya da konu olan Süslü Korkuluk’un başrolünde uzun süredir ekranlardan uzak olan Çağatay Ulusoy yer alıyor. Ulusoy'un partnerinin kim olacağı, hangi oyuncuda karar verileceği merak konusuydu. AŞK101 ve Maraşlı dizileriyle yıldızı parlayan yetenekli genç oyuncu Alina Boz, iddiaya göre Ulusoy'un partneri oldu.



Son zamanlarda kitaplardan uyarlanan dizilerin öne çıkması nedeniyle bu dizinin de kitaptan uyarlandığı konuşuluyor ancak iddialı dizinin konusu henüz açıklanmadı.