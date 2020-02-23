Survivor'un son bölümünde (22 Şubat) dokunulmazlığı kim kazandı? Survivor'da ünlüler takımında kavga!

Survivor Ünlüler Gönüllüler'in 22 Şubat tarihli 5. bölümünde kıyasıya bir mücadele vardı. Dokunulmazlık ve ödül oyununda karşı karşıya gelen iki takım parkurda ter dökdü. Öte yandan, yarışmanın ekranlara gelen son bölümünde ünlüler takımında gece bir gerginlik yaşandı. Aycan ile Derya arasında yatacak yer ile ilgili çıkan tartışma tansiyonu yükseltti. Peki, Survivor'da ödül ve dokunulmazlığı hangi takım kazandı? İşte, Survivor 2020'nin son bölümünde yaşananlar.

ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'un ekranlara gelen 5. bölümünde dokunulmazlık oyunu öncesi yarışmacılar yiyecek ödül oyununu almak için rekabet etti. Her iki takım da yarışmaya motive olmalarını sağlayan yiyecek ödülünü almak için parkurda mücadele verdi. Survivor'un son bölümünde ödül oyununu 3'e 5 gönüllüler takımı kazandı.

DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

Ödül oyunu sonrası yarışmacılar bir kez daha karşı karşıya geldi. Dokunulmazlık oyununda mücadele veren takımlar, rakiplerine sayı kazandırmamak için elinden geleni yaptı. Survivor'da bu hafta dokunulmazlığı kazanan takım 10'a 9 ünlüler takımı oldu.

SURVİVOR'DA AYCAN VE DERYA ARASINDA KAVGA

Survivor'un beşinci bölümünde ünlüler takımında gece bir gerginlik yaşandı. 22 Şubat 2020 tarihli Survivor yeni bölümü ünlüler arasında yaşanan gerginlik tansiyonu yükseltti.

Aycan ile Derya arasında yaşanan tartışma takım arkadaşlarını dahi rahatsız etti. Survivor yeni bölümde Ünlüler takımından Aycan ile Derya arasında yatılan konumla ilgili gerginlik yaşandı.