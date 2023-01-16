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Survivor'ın yıldızı Elif Gören anne oluyor! İşte bebeğin cinsiyeti...

Güncelleme Tarihi:

#Elif Gören#Survivor#Hüsrev Yalım Gören
Survivorın yıldızı Elif Gören anne oluyor İşte bebeğin cinsiyeti...
Oluşturulma Tarihi: Ocak 16, 2023 08:19

Survivor yarışmasıyla adını duyuran Elif Gören anne oluyor. Milli atlet dün cinsiyet partisi düzenledi. Büyük heyecan yaşayan Gören o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

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Milli atlet Elif Gören katıldığı Survivor yarışmasıyla adını Türkiye'ye duyurmuştu. Yarışmada sempatik ve mücadeleci halleriyle dikkat çeken Gören ilk kez anne olma heyecanı yaşıyor.

Hüsrev Yalım Gören ile mutlu bir evlilik sürdüren milli atlet dün aile yakınları ve dostlarının katıldığı bir partiyle bebeklerinin cinsiyetini öğrendi.

Büyük heyecan yaşayan ikili kutuyu açınca pembe balonlar çıktı.O anların videosunu takipçileriyle paylaşan Elif Gören altına, 'Sağlıkla sıhhatle beklediğimiz bir kızımız var artık. Büyük ailemize ve tüm sevenlerimize teşekkür ediyoruz. İyi niyet ve dualarınızı eksik etmeyin' notunu düştü.

Survivorın yıldızı Elif Gören anne oluyor İşte bebeğin cinsiyeti...

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#Elif Gören#Survivor#Hüsrev Yalım Gören

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