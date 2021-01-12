Survivor’ın 2. Eleme adayı Uğurtan Dora oldu – Uğurtan Dora kimdir, mesleği ne?

Survivor yarışmasıyla adını duyuran isimlerden biri olan Uğurtan Dora, 7 Kasım 1984 İstanbul’un Şişli ilçesinde dünyaya geldi. Başarılı bir eğitim hayatı geçiren Uğurtan Dora, 2000’de Saint Benoit Fransız Lisesi ortaokul bölümünden mezun olduktan sonra 2004 yılında Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi’ni tamamladı. Survivor Uğurtan Dora, lisansını ise Dokuz Eylül Üniversitesi'nde İktisat bölümünde yaptı. Fas, Cezayir, Tunus ve İran’da IMMİB ticaret heyeti ve bakanlar kurulu adına tercümanlık yapan Dora, 2013-2018 yılları arasında özel bir firmada yönetici olarak görev aldı. Survivor’dan önce de ekran deneyimi bulunan Dora, 2000 yılında bu yana 50’dan fazla reklamda rol aldı.