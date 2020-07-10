Survivor'dan kim elendi, kim gitti 9 Temmuz 2020? Survivor 2020 final dörtlüsü ve 131. son bölüm SMS sıralaması

Survivor 2020'nin ekranlara gelen 131. bölümünde Survivor'un son eleme heyecanı gerçekleşti. Survivor'da son günler yaşanırken dokunulmaz olan Berkan, Cemal Can'ı eleme adayı olarak söyledi. Survivor 2020'ye veda edecek ismi Acun Ilıcalı konseyde açıkladı. Acun Ilıcalı, yarışmacılarla tek tek sohbet ederken, bu senenin son görev oyununu kazanan takımın da kim olduğunu açıkladı. İşte, Survivor'dan elenen isim.

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor'un ekranlara gelen son bölümünde, dokunulmazlığı kazanan Berkan, Cemal Can'ı eleme adayı olarak belirledi. Elif ve Cemal Can arasında geçen SMS oylamasında adadan elenen isim Elif oldu.

Survivor Elif konseyde yaptığı duygusal konuşmayla dikkat çekti.

SURVİVOR FİNAL DÖRTLÜSÜ KİMLER OLDU?

Survivor'da gerçekleşen son elemenin ardından, Survivor final dörtlüsü belli oldu. Salı günü yapılan oylamayla Sercan'ın perşembe günü yapılan konseyde ise Elif'in elenmesiyle, finalistler belli oldu.

Survivor 2020 finalistleri, Barış, Berkan, Yasin ve Cemal Can oldu.

Survivor büyük finali, 13 14 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek.

SURVİVOR'DA DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor'un 131. bölümünde, eleme heyecanı yaşandı.

Barış ve Elif Survivor 2020'de dokunulmazlık oyunundan önce ön eleme oyununda karşı karşıya geldi. Elif ve Barış'ın mücadelesinde 2-0 skor ile kazanan Barış oldu ve böylece Cemal Can ile rakip olarak çıkması gerekti. Elif ise dokunulmazlığı kaybeden ilk isim oldu.

Berkan ve Cemal Can'ın karşılaştığı parkurda ise kazananı 5-3 skor ile Berkan oldu.

SON GÖREV OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da Acun Ilıcalı son görev oyununu kazananını açıkladı. Acun Ilıcalı, yarışmacılarla tek tek sohbet ederken, bu senenin son görev oyununu kazanan takımın da kim olduğunu açıkladı.

Kazanan havuçlu kek ödülünün de sahibi oldu. Survivor'da son görev oyununu kazanan takım kırmızı takım oldu. Böylece kırmızı takım Survivor 2020'nin son ödülünü almış oldu.

SURVİVOR ELİF KİMDİR?

Elif Yıldırım Gören, 14 Şubat 1990 tarihinde Bursa'nın İznik ilçesinde dünyaya geldi. 400 metre engelli yarışında uzmanlaşmıştır. 1.70 boyunda ve 55 kilo olan Elif Gören, Kemal Şencan ve Fausto Ribeiro tarafından çalıştırılan ENKA Spor Kulübü üyesidir. Elif Yıldırım Gören, 2012 Yaz Olimpiyatları'ndaki 4 × 400m bayrak yarışı etkinliğine katılan en genç milli atletizm takımı üyesi olmuştur.

Elif Yıldırım Gören, Enka Spor kulübünün İdari Menajeri ve Yöneticisi Yalım Gören ile evli.

Survivor 2020 sezonunun Ünlüler yarışmacılarından biri olan Elif Yıldırım Gören, sembol oyununu kazandı ve 2020’de çeyrek finale kalan ilk isim oldu.