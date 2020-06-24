Survivor'dan kim elendi 23 Haziran 2020? Survivor 2020 SMS sıralaması ve 117. yeni bölüm fragmanı

Büyük finale günler kala heyecanın arttığı Survivor 2020 23 Haziran Salı akşamı eleme heyecanı ile sevenlerinin karşısına çıktı. Survivor'da bu hafta bireysel dokunulmazlığı kazanan 2 kez kazanan Cemal Can Sercan'ı ve Evrim'i, Sercan ise Nisa'yı potaya göndermişti. Eleme konseyinde birleşen kırmızı ve mavi takım yarışmacılarından bir ismin halktan gelen SMS'lerle en az oyu alarak adaya veda etti. Böylece 7 isim yarı finale yükseldi.

SURVİVOR KİM ELENDİ?

Survivor'da bu hafta Sercan, Nisa ve Evrim'in eleme potasında olduğu konseyde heyecanlı gelişmeler yaşandı.

SMS oylaması sonuçlarına göre Acun Ilıcalı en az oyu alan yarışmacıyı açıkladı. Bu hafta Survivor 2020'de en az oyu alarak Survivor'dan elenen isim Evrim oldu.

Konseyde elendiği açıklanan Evrim Keklik son kez duygularını paylaştı. Evrim şunları söyledi; "Gözüm arkada kalmayacak. 4,5 ayda bir çok şey başardım. İyi ki buraya geldim iyi ki Survivor oldum. Benim meşalem buraya kadar yandı bundan sonra yanacak arkadaşlara başarılar diliyorum"

SURVİVOR SMS SIRALAMASI AÇIKLANDI MI?

Survivor'da bu haftanın SMS sıralaması açıklandığı zaman haberimizde yer vereceğiz.

SURVİVOR İLETİŞİM OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da oynanan iletişim oyunu yine heyecanlı anlara neden oldu. Kırmızı takım kazanması halinde Berkan, Mavi takım kazanması halinde Nisa, Cemal Can ve Barış’ın geçen haftanın ödülü olan 3 arkadaştan, üç de aileden gelen video klip ödülünden faydalanacağı ödül oyununda avantajı kazanan Mavi takım oldu.

Yarışmacı seçme hakkı elde eden mavi takım Survivor iletişim oyununda beklenen performansı yakalayamadı. Böylece Survivor iletişim ödülünü 10'a 7 kırmızı takım kazandı.

SURVİVOR EVRİM KİMDİR?

Survivıor 2020'nin hırslı yapısıyla dikkat çeken ismi Evrim Keklik, 1990 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. İlkokul 1. sınıfta Fenerbahçe Spor Kulübü'nde voleybola başlayan ve 10 yıl boyunca devam eden Keklik kendisini şu şekilde anlattı:

Fenerbahçe Spor Kulübü sonrasında Galatasaray voleybol takımına transfer oldum ve 1 yıl sonra oradan da Konya Ereğli Belediyesi voleybol takımına transferim gerçekleşti. Omzumda oluşan sakatlıktan dolayı tedavilerim uzun sürdü ve voleybola ara vermek zorunda kaldım bu sırada Ankara Gazi Üniversitesi Besyo bölümünde eğitimime devam ettim. Üniversite de 4 yıl yüzdüm ve 3. kademe yüzme antrenörü olarak mezun oldum. Üniversite eğitimim 7 yıl sürdü. İstanbul'a ailemin yanına 2017 yılında geri döndüm ve sualtı hokeyi ne başladım 1 yıldır bu spor ile ilgilenmekteyim ve bir spor kulübünde yüzme antrenörlüğüne de devam ediyorum.

SURVİVOR YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Survivor'un ekranlara gelen son bölümü sonrası 117. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Survivor'un 24 Haziran Çarşamba akşamı izleyici karşısına çıkacak olan yeni bölüm fragmanında, Evrim'in elenmesiyle ilgili Barış'ın söylediği sözler ve kaptanlık oyunu mücadelesi dikkat çekti. İşte, Survivor 117. bölüm fragmanı;