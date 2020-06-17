Survivor'dan kim elendi 17 Haziran? Survivor 2020 SMS sıralaması ve 110. yeni bölüm fragmanı

Şampiyonluk için geri sayımın devam ettiği Survivor 2020'de çeyrek final öncesi adadan ayrılan son isim belli oldu. Bu gece yapılan oylama ise çeyrek finale kalan Surivor yarışmacıları da kesinleşmiş oldu. Ardahan'ın eleme potasına girdiği Survivor'da mavi takımda, Yasin de SMS birincisi olarak potadan kurtuldu. Survivor iletişim oyununu ise kazanan mavi takım oldu.

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da bu hafta Ardahan'ın eleme potasında olduğu konseyde Yasin mavi takımda SMS birincisi olarak potadan kurtuldu.

Mavi takımda Survivor Elif hariç tüm yarışmacılar eleme potasına girmişti.

Yasin'in de eleme potasından çıkmasıyla eleme heyecanı Sercan, Evrim, Ardahan arasında gerçekleşti.

Yapılan oylama sonucu bu hafta Survivor'dan elenen Ardahan oldu.

SURVİVOR SMS SIRALAMASI

Survivor'da 18. hafta Mavi Takım SMS sıralaması şöyle gelişti:

1) YASİN

2) Sercan

3) Evrim

4) Ardahan

SURVİVOR İLETİŞİM ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Surivivor'da yarışmacıların yakınları ile iletişim kurmasını sağlayan iletişim oyunu bu hafta da heyecanlı anlara neden oldu. Çekişmeli anların yaşandığı oyunu bu hafta mavi takım 10'a 5 kazandı. İletişim oyununu kazanan mavi takımda Yasin ve Evrim'in yaşadığı duygusal anlar ekranlara damga vurdu.

EVRİM'DEN YASİN'E İSYAN

Survivor 2020 yeni bölümde avantaj oyunu sırasında arkadaşını yönlendiren Evrim ile Yasin arasında ilginç anlar yaşandı. Avantaj oyununda Mavi takımda arkadaşlarını yönlendirecek isim Yasin seçildi. Survivor Yasin’in Evrim’in parkurda engellere takılıp düşmesine gülmesi dikkat çekti. Yasin'in kendisine gülmesine sinirlenen Evrim oyun sonrası gözlerini açarak “Yazıklar olsun sana” diyerek tepki gösterdi.

SURVİVOR ARDAHAN KİMDİR?

Sadık Ardahan Uzkanbaş, 1987 senesinde Ardahan‘da doğdu ancak Adana’da ikamet ediyor. 8 yıl Adanaspor altyapı takımlarında forma giydi. Yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle futbola ara vermek zorunda kalınca bu süreçte askerliğini tamamladı. Ardından 2 yıl Dubai’de ilk yurt dışı deneyimini yaşadı. Türkiye’ye döndükten sonra aktif olarak sporla ilgilenen Sadık Ardahan Uzkanbaş, sonrasında Kazakistan’a giderek 6 yıl orada yaşadı.

Survivor 2020'nin büyük bir kısmında Gönüllüler takımında mücadele eden Sadık Ardahan Uzkanbaş kendisini şöyle tanımlıyor:

"Yeni yerler, yeni kültürler ve yeni insanlar tanımayı çok seviyorum, bu yüzden imkanım olduğu süre içinde hep bir yerlere gidip, yeni yerler görmek istiyorum. Ve şu an hayallerimden biri olan 2020 Survivor'da bulunduğum için kendimi oldukça şanslı hissediyorum, hayallerime bır adım daha yaklaşmanın mutluluğu içerisindeyim. İnsanların yüzündeki tebessüm olmak istiyorum. Arkasında hikaye bırakmış her insan sonsuza kadar yaşar, ben de arkamda bir hikaye bırakmak için yaşıyorum."

SURVİVOR YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Surivor'un son bölümü sonrası yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Survivor 110. bölüm fragmanında ünlülerle anlat bakalım oyununun oynanması dikkat çekti. İşte, Survivor yeni bölüm fragmanından görüntüler;