Survivor’dan elenen Tuğba Melis Türk kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?

Best Model of Turkey birincisi olan Tuğba Melis Türk, 1990 yılında Bulgaristan’da doğdu. Eğitimini İstanbul Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Drama ve Oyunculuk Bölümü’nde tamamladı. 2011 yılında 'Best Model of Turkey' yarışmasının birincisi olan Tuğba Melis Türk, ilk oyunculuk deneyimini 2004 yapımı Büyük Buluşma dizisi ile yaşadı. Tuğba Melis Türk son olarak; Star Tv ekranlarında yayınlanan, başrollerini Nazan Kesal, Deniz Baysal, Çağlar Ertuğrul, Mahir Günşiray, Afra Saraçoğlu ve Alp Navruz’un paylaştığı'Fazilet Hanım ve Kızları' dizisinde boy gösterdi. Güzel oyuncu, 'Laz Vampir Tirakula' ve 'Kolpaçino: Bomba' filmlerinde rol alarak sinema dünyasına da adım attı.