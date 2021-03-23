Survivor'da zenne tartışması… Zenne ne demek?
Survivor'ın yayınlanan son bölümlerine zenne tartışması damga vurdu. İsmail Balaban ve Dora arasında geçen zenne diyalogu konseye de taşındı. Survivor takipçileri yaşanan diyaloglar ardından zenne ile ilgili araştırmalara başladı. Peki, zenne ne demek?
Zenne, eski geleneksel göçebe Türk geleneğinde düğünlerde ve şenliklerde kadın kıyafetiyle geleneksel olarak kadın gibi oynayan erkeklere verilen isimdir. Karagöz gibi tiyatro sergisi hasıl olduğunda kadın rolüne çıkan erkeklere zenne denir. Zenne eski dilde Farsça kökenli olup kadın demektir. Kaşlarını aldırıp, piercing takarlardı.
Zenne geleneği
Türkiye
Türk geleneğinde kadınların düğünlerde erkeklerin önünde oynaması hoş görülmezdi. Bu sebeple erkekler arasından kadın kıyafetli ve kadınlar gibi kıvırtarak oynayan erkek oyunculara zenne denirdi. Zenne farsça kadın demektir.
Orta oyunu
Karagöz oyunundaki bütün kadınlara genel olarak "zenne" denir. Bir elinde yelpaze, çiçek ya da şemsiye taşır. Oyunlarda genellikle genç zenneler gönül işlerinde koşar, yaşlı olanar ise dırdırcı ve kocalarını usandıran tiplerdir. Klasik karagöz oyunlarında birçok zenne isimleri vardır.
Karakaçanlar
Kısmen Bulgaristan'da ve çoğunlukla Kuzey Yunanistan'da bulunan Karakaçani'lerde de zenne adeti vardır. Asimile edilmiş olan ve kökeni tam olarak bilinmeyen ve Yunanca konuşan bu topluluklarda da zenne adeti vardır.