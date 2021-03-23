Survivor'da zenne tartışması… Zenne ne demek?

Zenne, eski geleneksel göçebe Türk geleneğinde düğünlerde ve şenliklerde kadın kıyafetiyle geleneksel olarak kadın gibi oynayan erkeklere verilen isimdir. Karagöz gibi tiyatro sergisi hasıl olduğunda kadın rolüne çıkan erkeklere zenne denir. Zenne eski dilde Farsça kökenli olup kadın demektir. Kaşlarını aldırıp, piercing takarlardı.

Zenne geleneği



Türkiye



Türk geleneğinde kadınların düğünlerde erkeklerin önünde oynaması hoş görülmezdi. Bu sebeple erkekler arasından kadın kıyafetli ve kadınlar gibi kıvırtarak oynayan erkek oyunculara zenne denirdi. Zenne farsça kadın demektir.

Orta oyunu



Karagöz oyunundaki bütün kadınlara genel olarak "zenne" denir. Bir elinde yelpaze, çiçek ya da şemsiye taşır. Oyunlarda genellikle genç zenneler gönül işlerinde koşar, yaşlı olanar ise dırdırcı ve kocalarını usandıran tiplerdir. Klasik karagöz oyunlarında birçok zenne isimleri vardır.

Karakaçanlar



Kısmen Bulgaristan'da ve çoğunlukla Kuzey Yunanistan'da bulunan Karakaçani'lerde de zenne adeti vardır. Asimile edilmiş olan ve kökeni tam olarak bilinmeyen ve Yunanca konuşan bu topluluklarda da zenne adeti vardır.

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